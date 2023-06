T&G Global bringt neue Premium-Apfelsorte auf den Markt

Foto: BayWa Global Produce

Die BayWa Global Produce Tochter T&G Global erweitert ihr bestehendes Portfolio an den Premiumäpfeln Envy™ und JAZZ™ um die neue Markensorte Joli™. Nach zehnjähriger Entwicklungszeit wurde nun in Neuseeland ein Pilotprojekt mit ersten kommerziellen Pflanzungen gestartet. Ab 2028 wird Joli™ dann auch in den Regalen des Handels zu finden sein, so BayWa Global Produce.



Joli™ ist ein großer, saftiger und aromatischer Apfel mit ausgewogener Süße und leuchtend roter Farbe. Seine Geschmackseigenschaften und seine hohe Produktivität im Anbau machen ihn für Verbraucher und Obstproduzenten gleichermaßen attraktiv.

„Neuseeland ist für seine Innovationskraft bei der Züchtung und Erschließung von bester Pflanzengenetik und den Anbau von Premiumapfelsorten weltberühmt“, sagt Gareth Edgecombe, CEO von T&G Global. „Mit unserer Wachstumsstrategie und dem Launch von neuen Apfelsorten wie Jolie™ bauen wir hierauf auf, um den Apfelsektor zu stärken und einen Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen. Dies ist entscheidend, um in einem hochfragmentierten und von Massenproduktion geprägten, globalen Apfelmarkt erfolgreich zu sein.“

Gezüchtet auf Basis natürlicher Kreuzungen ist Joli™ das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von T&G’s Sortenmanagementunternehmen VentureFruit® mit dem Innovationsunternehmen Prevar sowie Plant & Food Research in Neuseeland.



Morgan Rogers, General Manager von VentureFruit®, sagt: "VentureFruit® arbeitet bei der Entwicklung neuer Apfelsorten und anderer Produktkategorien eng mit vielen Züchtern weltweit zusammen, darunter auch Plant & Food Research. Dabei gilt es nicht nur die Vorlieben der Verbraucher zu berücksichtigen. Auch die Anbaueigenschaften und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten sowie Nachernteeigenschaften wie Druckempfindlichkeit, Haltbarkeit und Lagerfähigkeit spielen bei der Züchtungsarbeit insbesondere im Hinblick auf den Exportsektor Neuseelands eine wichtige Rolle.“



Als weltweit exklusiver Lizenznehmer für den Anbau, das Marketing und den Verkauf des Markenapfels Joli™ plant T&G Global innerhalb den nächsten drei Jahren 27 ha auf seine eigenen Flächen mit der neuen Sorte aufzupflanzen. Auch unabhängige neuseeländische Apfelproduzenten können ihr Interesse zur Teilnahme am kommerziellen Pilotprojekt bekunden. Joli™ wurde bereits in umfangreichen Anbauversuchen getestet, um sicherzustellen, dass die neue Sorte unter verschiedensten klimatischen Bedingungen gut gedeiht und hochwertige Früchte mit guter Lagerfähigkeit hervorbringt. Nach dem jetzt in Neuseeland gestarteten Pilotprojekt soll der Anbau von Joli™ mit zunehmender Baumverfügbarkeit in fünf bis sechs Jahren auch auf andere Regionen weltweit ausgedehnt werden.