TFC Holland investiert in neuen Standort und führt Vertikalisierungsstrategie fort

Foto: BayWa

Durch umfangreiche Investitionen in die Erweiterung seiner Verarbeitungskapazitäten und den Umzug an einen größeren Standort schafft der niederländische Exotenspezialist TFC Holland die Basis für den weiteren Ausbau seiner Geschäftsaktivitäten, so BayWa Global Produce. Gleichzeitig sichere sich die Unternehmenstochter fortgesetzt den direkten Warenzugriff im Ursprung und baut damit sein ganzjähriges Angebot an Avocados durch eine langfristig angelegte Kooperation mit Erzeugern im südlichen Afrika weiter aus.



„TFC Holland hat sich in seiner 30-jährigen Unternehmensgeschichte zu einem bedeutenden Lieferanten von tropischem Obst und Gemüse für den europäischen Lebensmitteleinzelhandel etabliert. Hierauf wollen wir aufbauen und durch die Steigerung unserer Leistungsfähigkeit die Attraktivität von TFC als kompetenter Exotenlieferant weiter stärken“, erklärt Falk Schlusnus, CEO von TFC.

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Exoten stößt das Unternehmen an seinem bisherigen Standort in Maasdijk zunehmend an Kapazitätsgrenzen, so die BayWa. Der neue, logistisch begünstigte Standort in Waddinxveen erlaube auf über 26.000 m2 einen deutlichen Ausbau der Lager-, Reife- und Verarbeitungskapazitäten und biete so hinreichend Raum für moderne und effiziente Produktionsprozesse. Ab dem zweiten Quartal 2022 soll bereits am neuen Standort gereift und verpackt werden. Die Investition in auf künstliche Intelligenz gestützte Reifetechnologie für Avocados und Mangos wird am neuen Standort weiter ausgebaut. „Der Einsatz innovativer Technologien entlang einer möglichst kurzen Wertschöpfungskette sind in unserem Geschäft ebenso relevant wie der direkte Warenzugriff sowie langjährige und verlässliche Partnerschaften in den Ursprungsländern. Die Fortsetzung unserer Vertikalisierungsstrategie im Bereich unserer Hauptprodukte ist daher ein logischer Schritt”, erläutert Schlusnus. Im Rahmen einer langfristig angelegten Kooperation in Mosambik erweitert TFC die Zusammenarbeit mit Erzeugern von Hass- und Greenskin-Avocados.