tegut… Quartier jetzt auch in Frankfurts Innenstadt

Foto: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG/Ben Pakalski

Neben einer Filiale am Frankfurter Flughafen können die Verbraucher nun auch das „Quartier“ im Erdgeschoss des WINX-Towers in der Neuen Mainzer Straße aufsuchen.

Auf rund 330 m² Verkaufsfläche können die Konsumente zu frischen Trend-Gerichten und Snacks, direkt oder mit kurzer Zubereitungszeit, warm oder kalt, im Büro, nach Feierabend oder direkt vor Ort zugreifen.



Maximilian Klußmann, verantwortlicher Projektleiter bei tegut… für die Quartier-Märkte: „Direkt am Eingang zur Innenstadt, an der Grenze zum Bankenviertel gelegen, haben wir mit der zweiten Quartier-Filiale einen optimalen Standort für das Konzept. Mal eben in der Mittagspause zwischen zwei Terminen vorbeikommen oder auf dem Weg nach Hause noch mal schnell einen Feierabend-Snack genießen – das ist es, was das Quartier ausmacht und was hier ohne Probleme geht: einfach, unkompliziert und trotzdem ausgewogen.“

Außerdem können die Kunden das eingerichtete WLAN sowie das Wasser an der Refill-Station kostenfrei nutzen. „Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Kunden bei ihrem Aufenthalt wohlfühlen und sorgen daher nicht nur für eine angenehme Einkaufsatmosphäre, sondern bieten auch einige Service-Anreize, um die Kunden auch nach dem Kassiervorgang noch zum Verweilen einzuladen“, so Klußmann weiter. Drei Self-Checkout-Terminals stehen zur Verfügung, an denen die Kunden ihre Ware schnell und einfach selbst scannen und per Karte bezahlen können. Noch schneller geht’s mit der Selfscanning-App „Fluxx“. Die Artikel werden gescannt, der Barcode an den Self-Checkout-Terminal übertragen, dann wird bezahlt. Klassische Kassen stehen aber weiterhin bereit. Elektronische Regaletiketten sorgen für einen unkomplizierten Einkauf, heißt es weiter.