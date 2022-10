Talentförderung: Neue Zusatzqualifikation von SanLucar und der AHK Spanien

Foto: SanLucar

Das Unternehmen SanLucar und die deutsche Handelskammer für Spanien (AHK Spanien) haben gemeinsam den neuen Kurs zur Weiterbildung zum “Handelsexperten für Obst und Gemüse” entwickelt. Ziel dieser neuen Qualifikation, so die Mitteilung, ist die Weiterbildung junger Talente innerhalb des Obst- und Gemüsehandels.



Mit einer Gesamtdauer von zwei Jahren, in denen 100 Lernstunden absolviert werden, biete dieses neue Programm den jungen Mitarbeitern von SanLucar die Möglichkeit, ihre Karriere im Agrarsektor voranzutreiben. Im ersten Jahrgang des Kurses werden nicht nur Junior Ein- und Verkäufer der Premiummarke für Obst- und Gemüse teilnehmen, sondern ebenso Mitarbeiter aus anderen Bereichen des multinationalen Unternehmens, welche ihre Fähigkeiten gezeigt haben, im Ein- und Verkauf zu wachsen.

„Bei der Entwicklung des Programmes war uns besonders der Fokus auf Experience Learning wichtig. So besteht dieses zum einen aus theoretischem, aber vor allem auch aus praktischem Lernen, welches beispielsweise Besuche auf den Feldern beinhaltet, bei welchen die Teilnehmer die Möglichkeit bekommen, das Produkt und unsere Anbaupartner näher kennen zu lernen. Das Programm orientiert sich auch am Konzept Learning on the Job, bei welchem das Gelernte unmittelbar an Projekten angewandt und in den Arbeitsalltag unserer jungen Ein- und Verkäufer eingebaut wird“, erklärte Programmleiterin Jessica Scheidig. Der Kurs des "Handelsexperten für Obst und Gemüse" wird am Hauptsitz von SanLucar in Valencia durch Fachleute des Unternehmens unterrichtet: Experten des internationalen Unternehmens mit langjähriger Erfahrung in Schlüsselbereichen des Geschäfts wie Einkauf und Verkauf, Logistik oder Produktion. „Der Ein- und Verkäufer für Obst und Gemüse ist ein echter Spezialist in seinem Fachgebiet. Es handelt sich um eine Fachkraft mit sehr spezifischen Kompetenzen und fundierten Kenntnissen über das Produkt, die Logistik und die Verkaufsprozesse. Mit diesem Programm reagieren wir auf die Komplexität, welche mit der Entwicklung eines guten Verkäufers im Bereich Obst und Gemüse verbunden ist“, so Nils Ahmad, Head of Training & Development bei SanLucar. SanLucar-Mitarbeiter, die die Zusatzqualifikation erfolgreich abschließen, erlangen ein von der Deutschen Handelskammer für Spanien ausgestelltes Zertifikat zum Handelsexperten für Obst und Gemüse.