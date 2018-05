System Alliance Europe Awards verliehen

Foto: System Alliance Europe

Bei der jährlichen Gesellschafterversammlung wurden die leistungsstärksten Partner des europäischen Sammelgut-Netzwerks mit den Performance-Awards geehrt. Die begehrte Trophäe des „Partner of the Year“-Awards gewann laut einer Pressemeldung die Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. (Österreich) zum vierten Mal in Folge.



In der Kategorie „Qualität“, die in zwei Gruppen nach Betriebsgrößen aufgeteilt ist, durften sich L.W. Cretschmar GmbH & Co. KG in Kornwestheim (Deutschland) und Heppner GmbH & Co. KG in Frankfurt am Main (Deutschland) über die Auszeichnung „Qualitätssieger“ freuen. Groupe Heppner in Ormes (Frankreich) ist der Sieger in der Kategorie „Improvement of the Year“.