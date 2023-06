Südafrika/Citrus: Diskussion um EU-Citrusverordnung geht weiter

Foto: Louise Brodie

Die südafrikanische Citrusbranche führt ihre Kampagne gegen die neuen EU-Einfuhrbestimmungen für Citrusfrüchte nun auf der bevorstehenden Konferenz der Landwirtschaftsminister der Afrikanischen Union und der Europäischen Union (AU-EU) fort, so Südafrika-Korrespondent Fred Meintjes.



Die Citrus Growers' Association (CGA) hat sich an den Minister für Landwirtschaft, Landreform und ländliche Entwicklung, Thoko Didiza, gewandt, um den Streit auf die Tagesordnung der fünften AU-EU-Veranstaltung zu setzen, die in Rom stattfindet. Es wird bemängelt, dass die südafrikanische Regierung bei der Sicherstellung einer effektiven Citrusexportbranche wenig Unterstützung leiste, während die Verluste aufgrund einer Vielzahl von Problemen zunehmen.

Brancheninsider hätten aber bereits erklärt, dass von der Initiative nicht zu viel zu erwarten sei. Sie machen das Fehlen wirksamer staatlicher Interventionen auf breiter Ebene" dafür verantwortlich, dass die Branche nicht in der Lage ist, eine Quelle des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen in Südafrika zu werden.



In seinem jüngsten Schreiben an die Regierung forderte CGA-Chef Justin Chadwick Didiza auf, die "unfairen und diskriminierenden Schädlingsbekämpfungsvorschriften" der EU in Rom in den Mittelpunkt zu stellen. "Die Landwirtschaftsminister der AU und EU werden zusammen mit Vertretern verschiedener internationaler Organisationen an der Konferenz teilnehmen. Dies ist eine wichtige Gelegenheit für die südafrikanische Regierung, auf eine Lösung dieser kritischen Fragen zu drängen, um die 140.000 Arbeitsplätze in unserem Sektor zu sichern. Die lokale Orangenexport-Saison beginnt Ende Juli, und die Auswirkungen der neuen Vorschriften zum Falschen Apfelwickler (FCM) werden voraussichtlich verheerend sein ", sagte Chadwick.

Chadwick hatte zuvor behauptet, dass die Einführung der neuen EU-Vorschriften in der Mitte der letzten Saison zu enormen Verlusten für die Branche geführt habe. "Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass rund 20 % der für Europa produzierten Orangen in diesem Jahr aufgrund der neuen Vorschriften nicht verschifft werden können", so Chadwick weiter. "Das bedeutet, dass etwa 80.000 t Orangen nicht in die europäischen Supermarktregale gelangen könnten, was einen weiteren wirtschaftlichen Schaden von 500 Mio ZAR für die Branche bedeuten würde.“



Quellen haben die südafrikanische Regierung direkt dafür verantwortlich gemacht, dass sie ihre Aufgabe bei der Schaffung eines erfolgreichen Umfelds für Citrusfrüchte nicht erfüllt hat. "Das Stromversorgungssystem ist im Eimer, die Eisenbahnen und Häfen funktionieren nicht, die Kriminalität ist außer Kontrolle und die Arbeitsgesetzgebung schadet der Branche erheblich", so die Quellen. "Hinzu kommt, dass die Regierung in der Frage der EU die Branche seit Jahren im Stich lässt."

Chadwick sagte, der CGA sei nach wie vor der Ansicht, dass die neuen Vorschriften keine wissenschaftliche Grundlage hätten und eine Kaltbehandlung vorschrieben, die einfach nicht gerechtfertigt sei. "Unsere Branche hat eindeutige Beweise dafür vorgelegt, dass unser strenges FCM-Risikomanagementsystem sehr effektiv ist und dafür sorgt, dass 99,9 % der Orangen, die in die EU gelangen, frei von Schädlingen sind. Bei den über 400.000 t Orangen, die 2022 in die Region verschifft wurden, wurden nur zwei FCM-Fälle festgestellt. Trotz dieser Beweise haben die monatelangen Konsultationen zwischen der südafrikanischen Regierung und den EU-Partnern auf WTO-Ebene keine Fortschritte in dieser Angelegenheit gebracht", fügte er hinzu.