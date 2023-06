Südafrika: Winterstürme beeinträchtigen Erzeuger am Kap

Foto: Louise Brodie

Nach dem letzten einer Reihe von Winterstürmen, die über die südafrikanische Westkap-Region hinweggefegt sind, stehen die Erzeuger von Citrusfrüchten und anderen Früchten vor einer schwierigen Zeit der Erholung. In den vergangenen zehn Tagen wurde die gesamte Citrusernte im Oliphant's River Valley, der wichtigsten Region für die Lieferung von Sommerzitrusfrüchten in die USA, ausgesetzt, berichtet Südafrika-Korrespondent Fred Meintjes.



Die Infrastruktur im Tal und in anderen Teilen des Westkaps wurde beschädigt, wichtige Straßen weggespült und Gemeinden in ländlichen Regionen überflutet. Die Winterstürme in diesen Regionen wurden als die schlimmsten seit 2008 bezeichnet, als die Überschwemmungen teilweise Rekordhöhen erreichten. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem im Laufe der KW 25 erhebliche Mengen Citrusfrüchte in den USA entladen werden sollen, was den eigentlichen Beginn der Vermarktungssaison markiert. Seit April wurden ebenfalls beträchtliche Mengen in Containern verschifft. Branchenvertreter sagten, dass vor Beginn der Stürme genügend Früchte für die ersten drei Schiffe verpackt worden seien, dass sich deren Abfahrt jedoch verzögern könnte. Für die US-Vermarktungssaison, die bis Oktober dauert, sind Schiffe vorgesehen, die alle zehn Tage abfahren.



Andere Erzeuger wiesen darauf hin, dass sie erhebliche Verluste erlitten haben, da tief liegende Obstgärten überflutet und die Früchte für den Export ungeeignet waren. Die Straßeninfrastruktur wurde erheblich beschädigt, und die Hauptstraße nach Citrusdal, dem Zentrum der Produktion im Oliphant's Valley, wurde weggespült. Ausweichrouten aus dem Tal wurden teilweise geöffnet, aber es wird nicht damit gerechnet, dass die Erzeuger in KW 25 noch ernten können.