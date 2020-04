Südafrika: TopFruit ernennt Chief Operations Officer

Foto: Louise Brodie

Da TopFruit in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnete, hat das Unternehmen die neue Position des Chief Operations Officer (COO) geschaffen. Hein Coetzee, der einen Master-Abschluss in Gartenbau hat, übernahm die Position des COO im Januar 2020 und sprach mit dem Fruchthandel Magazin über aktuelle Expansionen bei TopFruit und seine 25-jährige Karriere in der südafrikanischen Fruchtbranche.



Coetzee begann seine Karriere auf der technischen Seite der Branche, engagierte sich aber schon früh im kommerziellen Bereich, für den er sich schließlich entschied. 2019 schloss er ein Studium mit Master of Business Administration an der Universität Stellenbosch ab.

Coetzee arbeitet eng mit Geschäftsführer Rob Meihuizen zusammen. Meihuizen erklärte zu der neugeschaffenen Stelle: „Für den Erfolg des Unternehmens sind der Aufbau und die Verwaltung von Beziehungen zu Züchtern, den rechtlichen Besitzern des geistigen Eigentums, Erzeugern und Exporteuren äußerst wichtig. Um mit dem Wachstum Schritt halten zu können, benötigt TopFruit zusätzliche Kapazitäten, um sicherzustellen, dass diese Beziehungen gesund bleiben und ordnungsgemäß verwaltet werden.“

TopFruit wurde Anfang der 1980er Jahre gegründet, um den Import, die Prüfung und die Vermarktung neuer Sorten zu erleichtern und deren Potenzial für die Produzenten zu erschließen. Seitdem hat TopFruit neue Obstsorten von Züchtern aus der ganzen Welt in Südafrika eingeführt.

Das Unternehmen wurde zunächst hauptsächlich auf Äpfel, Birnen und Steinobst aufgebaut, in den vergangenen 20 Jahren wurde erfolgreich eine Traubenabteilung entwickelt. Vor wenigen Jahren kamen Blaubeeren und Kiwis hinzu.

Das Unternehmen erwartet, dass die Verwaltung des geistigen Eigentums für Pflanzensorten in der Landwirtschaft bei allen Kulturen die Norm werden wird. Deshalb will TopFruit seine Aktivitäten als Dienstleister für das Sorten- und IP-Management ausweiten. TopFruit regt an, „geistiges Eigentum aus Südafrika“ auf den ganzen Kontinent auszudehnen und will bei der Einführung und Vermarktung neuer Sorten eine führende Rolle spielen. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit bietet die Mitgliedschaft in der internationalen Baumschulgruppe AIGN (Associated International Group of Nurseries) dem Unternehmen ein wichtiges Netzwerk für die neuesten Entwicklungen bei Obstsorten. Louise Brodie