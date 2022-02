Südafrika: Positive Erwartungen für Steinobst

Pflaumen, Nektarinen und Pfirsiche vom Kap werden in ausreichender Menge verfügbar sein, denn die Erzeuger verzeichnen bei Steinobst gestiegene Erntemengen. Die klimatische Entspannung hat dazu laut der Agentur Roos beigetragen. Nachdem die Vorjahre von besorgniserregender Dürre gekennzeichnet waren, wurden bereits 2020 starke Regenfälle verzeichnet. Dieser Trend setzte sich nicht nur 2021 fort. Die Zeitung The South African meldet unter Berufung auf den SA Weather Service, dass aufgrund des Wetterphänomens La Niña auch 2022 ein regenreicher Sommer erwartet wird.



In Südafrika gehen die Meinungen dazu auseinander. Während sich die Tourismusbranche besorgt zeige, würden die Erzeuger von dem Wetterumschwung umso mehr profitieren. Allerdings gebe es auch einen Wermutstropfen. Der Kapstädter Hafen sei überlastet, die Kapitäne der Frachtschiffe müssen auf Liegeplätze warten. So ergeben sich Verzögerung von bis zu zwei Wochen. Um den Rückstand aufzuholen und das leicht verderbliche Obst bevorzugt den Hafen verlassen kann, wird laut Nachrichtenportal Independent Online rund um die Uhr gearbeitet.

Wie schon in den Vorjahren betreut auch in diesem Jahr Michael Roos von der Roos Agentur für Markenaktivierung die Kampagne „Wunderschönes Land, wunderbares Obst“ für HORTGRO, den Verband der südafrikanischen Kern- und Steinobstproduzenten. „Im Zentrum der diesjährigen Kampagne steht, durch zielgerichtete Aktionen mit dem Handel südafrikanische Produkte in den Fokus der Verbraucher zu rücken“, kündigt Roos an. Für Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken soll die Zusammenarbeit mit Influencern und Food-Bloggern sorgen, u.a. mit dem Patissier des Jahres 2021, Hannes Radeck. Durch zielgerichtete Aktionen mit dem Handel sollen vielfältige Kaufanreize geschaffen werden – mit einer Social-Media-Kampagne, aber auch klassische Kommunikationsmaßnahmen wie Pressearbeit, regelmäßige Newsletter und dem intensiven Austausch mit Importeuren und Handel.