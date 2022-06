Südafrika legt Einspruch gegen neue EU-Citrusregeln ein

Die südafrikanische Citrusbranche versucht verzweifelt, Unterbrechungen der Exporte in die Europäische Union zu verhindern, da die Vorschriften für die Einfuhr von Orangen in die EU geändert wurden. Wie Südafrika-Korrespondent Fred Meintjes berichtet, hält Justin Chadwick, CEO der Citrus Growers' Association (CGA) die Forderung nach Kältebehandlung für unnötig, ungerechtfertigt und unverhältnismäßig.



Die neuen Vorschriften, die sich speziell auf Orangenimporte aus Südafrika und anderen Ländern südlich der Sahara beziehen, wurden am 21. Juni im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und traten am 24. Juni in Kraft. Ausfuhren, die vor dem 24. Juni verschifft wurden, sind von den neuen Vorschriften ausgenommen, wenn sie vor dem 14. Juli in Europa eintreffen. Die Art und Weise, wie diese neuen Vorschriften von der Europäischen Kommission durchgesetzt wurden, habe in Südafrika für Verärgerung gesorgt. "Die Ereignisse der vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Politik oft die Wissenschaft übertrumpft", wird Chadwick zitiert.



Die CGA und das DALLRD (südafrikanisches Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei) haben von Anfang an gegen die neue Gesetzgebung gekämpft. „Wir werden nun Berufung gegen die Entscheidung einlegen, die voraussichtlich am 14. Juli in Kraft treten wird. Wir werden die Landwirte auf dem Laufenden halten“, heißt es weiter. Intern herrsche große Besorgnis über die Auswirkungen, die dies auf die südafrikanische Exportsaison und die Zukunft der Ausfuhren nach Europa haben wird. Ein Beobachter merkte an, dass Südafrika im Umgang mit Pflanzenschutzprotokollen für mehrere Länder zu einem Experten geworden ist, aber das Ausmaß der Maßnahmen, die nun fast über Nacht und mitten in der Saison erforderlich sind, macht die Sache äußerst schwierig.