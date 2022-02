Südafrika: 33 Prozent mehr Blaubeeren für deutschen Markt

Foto: Berries ZA

Rund 4.000 t Blaubeeren wurden in dieser Saison nach Deutschland geliefert, eine Steigerung von 1.000 t gegenüber den Prognosen. Nach Angaben des Branchenverbands Berries South Africa (Berries ZA) entspricht dies einem Anteil von 20 % der gesamten südafrikanischen Blaubeerexporte.



Dieser Anstieg wurde verbucht in einer Saison, in der Südafrika seine Marketingaktivitäten in Deutschland durch eine Reihe handelsorientierter Initiativen intensiviert hat. “Wir haben in dieser für uns überaus erfolgreichen Saison in Deutschland darauf abgezielt, die Vorteile der südafrikanischen Blaubeeren in Bezug auf Verfügbarkeit, Qualität, Geschmack und Nachhaltigkeit zu vermitteln”, so Berries ZA Betriebsleiterin Elzette Schutte.

Unterstützt wird die Werbung in den Fachmedien durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, deren Schwerpunkt auf der Geschichte südafrikanischer Blaubeeren liegt.

Insbesondere die Nachhaltigkeitsmerkmale der Früchte, die überwiegend verschifft anstatt ausgeflogen und im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung erzeugt werden, stehen dabei im Vordergrund.

In den einzelnen Betrieben laufen zahlreiche Projekte sowohl im Hinblick auf ökologische als auch auf soziale Verantwortung, und es wird an innovativen Verpackungslösungen gearbeitet, um die Klimabelastung durch die Beerenproduktion weiter zu verringern.

“Wir schauen erwartungsvoll auf die Begegnung mit der Branche auf der FRUIT LOGISTICA im April und darauf, die Errungenschaften der vergangenen Saison auch 2022/23 fortzusetzen. Die Nachfrage auf dem deutschen Markt ist hervorragend und wir hoffen, unsere Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren weiter ausbauen zu können”, so Schutte abschließend.