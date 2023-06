Steven Martina verlässt The Greenery

Foto: The Greenery

Mehr als 19 Jahre, davon fast acht Jahre als CEO, war Steven Martina bei The Greenery tätig, wenn er es am 31. August verlässt. Wie das Unternehmen mitteilt, hat er sich entschieden, die Rolle des Direktors Europa-Nordamerika bei Zespri International zum 1. September zu übernehmen.



Zu seiner Entscheidung erklärte Steven Martina: „Nach reiflicher Überlegung und mit tiefem Respekt vor unseren Züchtern und Kollegen habe ich beschlossen, meine Karriere außerhalb von The Greenery fortzusetzen. Ich bin äußerst dankbar für die vielen Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, das Unternehmen, die Mitarbeiter und mich selbst weiterzuentwickeln. Ich bin stolz darauf, wo The Greenery jetzt steht. Es ist gut, dass die Organisation unter neuer Führung weitergeführt wird. Ich bin zuversichtlich, dass das Managementteam zusammen mit den Erzeugern und Mitarbeitern den eingeschlagenen Weg zur gemeinsamen Verwirklichung der Ambitionen fortsetzen wird.“



Niels Zuurbier, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Coöperatie The Greenery U.A., ergänzte: „In seiner Karriere bei The Greenery, in der Steven Martina über verschiedene kaufmännische Managementpositionen bis hin zur Rolle des CEO und Direktors der Coöperatie The Greenery U.A. aufstieg, hat Steven viele Meilensteine erreicht und in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Organisation geleistet. Wir sind ihm sehr dankbar für sein Engagement für unsere Organisation, Erzeuger und Kunden. Wir wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren beruflichen Weg.“