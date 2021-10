Stellenangebot: IFCO sucht Kundenbetreuer - Außendienstmitarbeiter (m/f/d) für Mehrwegsteigen - Region West

IFCO is the leading global provider of reusable packaging solutions for fresh foods, serving customers in 50+ countries. IFCO operates a pool of over 314 million Reusable Plastic Containers (RPCs) globally, which are used for over 1.7 billion shipments of fresh fruits and vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, bread, and other items from suppliers to grocery retailers every year. IFCO RPCs ensure a better fresh food supply chain by protecting freshness and quality and lowering costs, food waste and environmental impact compared to single-use packaging.



IHRE AUFGABEN:

- Sie stellen die Repräsentanz und Ansprechbarkeit der IFCO Systems für unsere Kunden im Westen von Deutschland sicher

- Sie planen und führen Maßnahmen zur Kundenbetreuung und zum Ausbau der Marktposition durch

- Sie stellen die Erreichung der Budgetvorgaben durch kontinuierliche Steuerung und Kontrolle des Rental Budgets sicher

- Sie berichten kontinuierlich an die Vorgesetzte zur Sicherstellung maximaler Markttransparenz und daraus folgender konkreter Maßnahmen

zur Kundenzufriedenheit

- Sie sind verantwortlich für die Organisation und Sicherstellung regelmäßiger Sortimentserhebung bei definierten Retailern

- Sie sorgen für die (Weiter-)Entwicklung von Leistungsangeboten für Neu- und Bestandkunden

- Sie sind verantwortlich für die Informationsgewinnung und den Vertrieb von weiteren Mehrwegbehälterlösungen (Brot, Fleisch, Eier etc.)

- Sie unterstützen die Kunden bei Einführung bzw. Umstellung von Systemen / Mehrwegbehältergenerationen

- Sie beobachten regelmäßig die Abläufe zur Identifikation von Kistenmissbrauch bzw. Schwarzkreisläufen

- Sie sorgen für die Gewährleistung einer reibungslosen Pfandabwicklung



IHR PROFIL:

- Sie können eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium vorzugsweise im Bereich Obst und Gemüse nachweisen

- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Vertrieb

- Sie zeichnet eine hohe Vertriebs- und Serviceaffinität aus

- Sie bringen Kenntnisse im Bereich Verpackung von Obst- und Gemüse mit

- Sie haben gute IT-Kenntnisse (MS-Office, insbesondere Word, Excel und Powerpoint)

- Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift



WIR BIETEN:

- Einen Arbeitsplatz in einer nachhaltigen und sehr krisensicheren Industrie

- Einen eigenen Firmenwagen

- Wertschätzung und respektvoller Umgang in einem internationalen Team

- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

- Weiterbildungsmöglichkeiten

- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten im Homeoffice



KONTAKT

We are looking forward to receiving your application.



More: www.ifco.com