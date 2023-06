Stellenangebot: Euro Pool System sucht Außendienstmitarbeiter (m/w/d)

Euro Pool System (www.europoolsystem.com) ist Europas führender Anbieter von Logistiksystemen für den Lebensmitteleinzelhandel und für die Erzeuger von Lebensmitteln. Mit unserem Pool an Transportbehältersystemen und unserem dichten Depotnetz sind wir in der Lage uns individuellen Kundenbedürfnissen schnell und flexibel anzupassen. Unsere Dienstleistungsbereitschaft und unsere Zuverlässigkeit sind in ganz Europa geschätzt und machen uns zum bevorzugten Anbieter im Markt.



Im Rahmen einer Nachfolgeregelung durch Renteneintritt für die bestehenden Kundenbeziehungen und unser regionalen Präsenz suchen wir hauptsächlich in Rheinland-Pfalz, aber auch in Südhessen, Saarland und Nord Baden-Württemberg zum bald möglichen Eintritt eine engagierte Persönlichkeit als Außendienstmitarbeiter (m/w/d)



Die Aufgabe:

• In Ihrem Vertriebsgebiet sind Sie erster Ansprechpartner unserer Kunden

• Ihre Kundenähe trägt zur Verbesserung der logistischen Abläufe bei unseren Kunden und damit zum weiteren Ausbau unserer Marktposition bei

• Durch den Ausbau eines vertrauensvollen Netzwerks in Ihrer Region tragen Sie zum Informationsgewinn sowohl für uns als auch für Ihre Kunden bei

• Durch intensive Markbeobachtung erkennen Sie Bedarfssituationen und gewinnen so neue Kunden und Projekte für unser Unternehmen

• Sie tragen die Umsatzverantwortung in Ihrem Gebiet und berichten direkt an den Verkaufsleiter



Die Anforderungen:

• Ausgeprägte Erfahrung und Kenntnis des Obst- und Gemüsegeschäfts des deutschen Lebensmitteleinzelhandels

• Durch Ausbildung/Studium oder praktische Tätigkeit verfügen Sie über reiche Erfahrungen aus dem Bereich Verpackung/Logistik

• Analytische Fähigkeiten, adäquater Umgang mit Kunden, Flexibilität und Belastbarkeit sowie kommunikative Stärke zeichnen Sie aus

• Gute MS-Office Kenntnisse und Englischkenntnisse wünschenswert



Das Angebot:

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in der Zusammenarbeit mit vielfältigen Kundenstrukturen

• Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Industrie an

• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und eine teamorientierte Unternehmenskultur

• Zusammenarbeit in einem kleinen Team mit regelmäßigem Erfahrungsaustausch und Mitarbeit an spezifischen Projekten

• Eine attraktive Vergütung, einen neutralen Firmen-PKW, digitale Grundausstattung, sowie die Möglichkeit, von Ihrem Home-Office aus zu arbeiten



Wenn Sie sich für diese Karrierechance interessieren, senden Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins an Euro Pool System International (Deutschland) GmbH, Herrn Mario Winter, Rosental 8, 53332 Bornheim oder direkt per E-Mail an: [email protected]

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! www.europoolsystem.com