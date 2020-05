Stellenangebot: Elbe-Obst sucht Leitenden Mitarbeiter (Vollzeit) m/w/d und Mitarbeiter im Qualitätsmanagement (Vollzeit) m/w/d

Für den Ausbau des betrieblichen Qualitätsmanagements suchen wir zum 1. August 2020 oder später:



einen Leitenden Mitarbeiter (Vollzeit) m/w/d



Ihre Aufgaben

- Weiterentwicklung des betrieblichen Qualitätsmanagementssystems

- Einsatzplanung der Mitarbeiter/-innen der Qualitätskontrolle im Wareneingang und -ausgang

- Mitarbeit an den verschiedenen Qualitäts- bzw. Markenprojekten der Elbe-Obst

- Sicherstellung der betrieblichen Zertifizierungen mit Ihrem Team



Ihr Profil

- Studium Uni/FH oder mehrjährige Berufserfahrung in einem Bereich der Lebensmittelproduktion und -vermarktung, idealerweise aus dem Bereich Obst und Gemüse

- Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit

- Erfahrung im Qualitätsmanagement oder in der Optimierung von Produktionsprozessen

- Affinität zur Entwicklung digitaler Prozessoptimierung

- Erfahrungen in Personaleinsatz und -führung



Unser Angebot

- Ein attraktiver Arbeitsplatz im Großraum Stade nahe Hamburg

- Hohes Maß an Eigenverantwortung bei der Bewältigung der definierten Aufgaben mit Raum für die Umsetzung eigener Ideen

- Interessante, fordernde und stets dynamische Aufgabe im Handel mit gesunden Produkten

- Leistungsgerechte Vergütung



und einen Mitarbeiter im Qualitätsmanagement (Vollzeit) m/w/d



Ihre Aufgaben

- Durchführen der Qualitätskontrollen im Produktionsprozess zur Sicherstellung der Produktqualität, Veranlassen von Korrekturmaßnahmen bei Bedarf

- Unterstützung der QM-Leitung bei der Umsetzung von Einzelprojekten

- Kommunikation mit Erzeugern, Kollegen und Kunden zur Verbesserung der Abläufe in der Wertschöpfungskette



Ihr Profil

- Erfahrungen in der Produktion oder nachfolgenden Vermarktungsstufen von Obst

- Erfahrung in in der Qualitätskontrolle und im Qualitätsmanagement

- Einsatzbereit, flexibel und zuverlässig

- Bereitschaft zu Einsätzen an Wochenenden, falls erforderlich



Unser Angebot

- Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe im Obsthandel

- Teamarbeit in einem dynamischen Umfeld

- Leistungsgerechte Vergütung



Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an:

Elbe-Obst Erzeugerorganisation r. V. | z. Hd. Herrn Stefan Moje

Bassenflether Chaussee 4b | 21723 Hollern-Twielenfleth

[email protected]