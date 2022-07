Stellenangebot: Cobana sucht Mitarbeiter m/w/d im Einkauf und Verkauf

Foto: Cobana

Die Cobana GmbH & Co.KG ist eines der bedeutendsten europäischen Fruchtimport-Unternehmen mit Sitz in Hamburg, dem deutschen Hauptumschlagplatz für frisches Obst aus Übersee. In der Hamburger Zentrale unserer deutschlandweit aktiven Gruppe selbständiger Fruchtgroßhandelsbetriebe laufen alle Aktivitäten für Beschaffung, Sortimentssteuerung, Qualitätsmanagement und Marketing zusammen.



Zur Unterstützung eines unserer Ein- und Verkaufsteams bei der Betreuung unserer Kunden und Lieferanten im In- und Ausland, sowie für die administrative Abwicklung unserer Geschäfte, suchen wir zum frühestmöglichen Termin einen ambitionierten und talentierten Mitarbeiter m/w/d im Einkauf und Verkauf.



Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Groß- und Einzelhandel oder

in der Logistik, kennen sich mit den umfangreichen, spezifischen Aufgaben im gesamten Prozess der Produktions- und Lieferkette im internationalen Warengeschäft aus und haben Ambitionen, mittelfristig mehr Eigenverantwortung im Ein- und Verkauf von Frischfrucht zu übernehmen?

Sie suchen eine Herausforderung für die nächsten Schritte in Ihrer Karriereplanung?

Wir bieten Ihnen - auch als Berufsanfänger/in nach der Ausbildung - die Chance für den Einstieg in ein erfolgreiches deutsches Unternehmen und in eine äußerst spannende, internationale und zukunftssichere Branche mit vitaminreichen, gesunden Produkten.



Ihre Aufgaben:

* Verkauf und Einkauf unseres Frischfrucht-Sortimentes aus Übersee

* Unterstützung des Einkaufs- und Verkaufsteams bei allen anfallenden organisatorischen Aufgaben in Verbindung mit dem Warengeschäft

* Kontaktpflege mit Kunden und Lieferanten im In- und Ausland

* Eigenständige Betreuung und Beratung unserer Kunden

* Sicherstellung der logistischen Anforderungen von Kunden und Lieferanten

* Einkaufsgespräche mit unseren Lieferanten in Übersee

* Überwachung und Pflege von Kundendaten

* Erstellung und Pflege von Einkaufs- und Verkaufslisten

* Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung

* Vergabe und Bearbeitung von Fracht- und Packaufträgen

* Enge Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement

* Kommunikation mit externen Dienstleistern

* Kontrolle und Vorbereitung von Abrechnungen mit Lieferanten und Dienstleistern, sowie der Rechnungsstellung an Kunden



Ihr Profil:

* abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

* sehr gute Deutschkenntnisse und gute Kenntnisse in Englisch in Wort und Schrift

* verkäuferisches Talent

* strukturierte Arbeitsweise

* gutes Zahlenverständnis und kaufmännisches Handeln

* kundenorientiertes Denken und Handeln

* kommunikativ und selbstbewusst

* sicherer Umgang mit den gängigen MS-OFFICE Programmen

* Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Flexibilität,

* motiviert, ehrgeizig, zuverlässig, fleißig und genau.



Was Sie erwartet:

* eine äußerst interessante, kommunikative und abwechslungsreiche Tätigkeit

* umfassende Einarbeitung in ein Aufgabengebiet von wachsender Bedeutung

* Mitarbeit in einem jungen, professionellen, motivierten und engagierten Team

* eine Vollzeit-Festanstellung in einem erfolgreichen, privatwirtschaftlichen Unternehmen

* ein angemessenes Gehalt und Leistungen eines großen Unternehmens

* gute Entwicklungsmöglichkeiten und Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen

* selbständiges Arbeiten an einem sehr attraktiven Standort im Zentrum Hamburgs

* eine Branche mit gesunden Produkten und Menschen voller Leidenschaft für das Geschäft

* Übernahme HVV Abo bzw. Fahrkostenzuschuss



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte mit den kompletten Bewerbungsunterlagen sowie Angabe des Gehaltswunsches und frühesten Eintrittstermin, per E-Mail an André Gerdel ([email protected])



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.cobana.com