Starke Nachfrage nach Knoblauch in der Corona-Krise

Fotos: Ringwald

Das Traditionsunternehmen René W. Ringwald GmbH bietet eine breite Palette an Produkten. Doch in der Corona-Krise stieg die Bedeutung des Knoblauchs spürbar an. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Michael Linder über das Produkt und die Marken.



Der Gesundheitswert von Knoblauch ist seit langem bekannt. Haben Sie in Corona-Zeiten eine erhöhte Nachfrage festgestellt?

Michael Linder: Das kann man mit einem eindeutigen Ja beantworten. Uns war schon zu Beginn der Covid -19-Pandemie klar, dass wir uns auf eine verstärkte Nachfrage einstellen werden müssen. Allgemein bekannt sind die positiven Auswirkungen der Inhaltsstoffe von Knoblauch auf unsere Gesundheit wie z.B. Antioxidantien, Blutdruck, Cholesterinspiegel usw. Die dem Knoblauch nachgesagte antibiotische Wirkung hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Leute mehr konsumiert haben.



Was sind Ihre wichtigsten Lieferländer? Welche haben jetzt bei Ihnen Hochsaison?

Wir vermarkten seit Jahren ausschließlich spanischen Knoblauch, eine Hochsaison gibt es eigentlich nicht. Mit dem Unternehmen Nature Abenfruta verbindet uns eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere Kunden kennen und verlassen sich ganzjährig auf die Premiumqualität der Marken „Nature Abenfruta“ und „Naturali Terra“.

Dank der Kreativität und der Schnelligkeit, mit der die Leitung des familiengeführten Unternehmens um Miguel Angel und seine Frau Ester auf die von uns übermittelten Kundenanforderungen reagiert, gewinnen wir laufend neue Kunden für den Artikel Knoblauch. Unternehmer auf den Großmärkten bestellen bei uns gerne auch gemischte Paletten, vom 5 kg-Sack bis zum Netz gelegt, weißen, roten, violetten Knoblauch – alles wird individuell zusammengestellt. Erwähnenswert ist auch die Kooperation der Nature Abenfruta und der René W. Ringwald GmbH mit dem LEH im Bereich der Produktentwicklung hinsichtlich Verpackung und Design. Da kommen demnächst ein paar Innovationen auf den Markt.



Haben Sie eine gewisse Zurückhaltung der Verbraucher gegenüber chinesischer Ware festgestellt? Oder spielt dies bei Knoblauch keine Rolle?

Die geschlossenen Grenzen und das allgemeine Misstrauen der Konsumenten gegenüber chinesischer Ware hat zu einem Nachfrageüberhang nach spanischem Knoblauch geführt. Vor allem die Nachfrage aus USA und Südamerika hat die Preise stark nach oben getrieben. Ich kann mich an keine Kampagne erinnern, in der wir so hohe Verkaufspreise verlangen mussten wie bei der vergangenen. Trotzdem ist es uns gelungen, unsere Kunden mit moderaten Preisen versorgen.





Bieten Sie auch schwarzen, geräucherten Knoblauch oder verarbeitete Ware wie Öle an?

Schwarzer geräucherter Knoblauch auf Basis von violetter Ware ist eine in Deutschland nicht so bekannte, sehr feine Spezialität. Unter Kennern wird sie für den milden Geschmack und die positiven Auswirkungen auf den Organismus geschätzt. Die Spezialität gehört natürlich auch zu unserer Angebotspalette.



Zum Thema Verpackung: Wie bieten Sie ihre Ware an?

Wir bieten Netze von 100 g bis zu 1 kg an, Ware lose und gelegt in Kartons, Holzkisten oder Plastiksteigen. Das reicht von einfach in 5 kg Säcken bis zu sehr exquisit gelegt mit Holzspänen dekoriert. Wir haben eine Art Katalog mit Fotos entwickelt, der dem Kaufinteressenten sofort zur Verfügung gestellt werden kann, mit franko Preisideen. Es geht sehr einfach und schnell.



Können Sie ein paar Worte zur Unternehmensgeschichte sagen? Was bieten Sie sonst noch an?

Die René W. Ringwald GmbH existiert nun schon in dritter Generation. Wir handeln Premium- und Eigenmarken bei Obst, Gemüse, Steinobst, Trauben und Citrusfrüchten. Seit 25 Jahren vermarkten wir auch Zwiebeln. Das Unternehmen versorgt die Kunden zwölf Monate im Jahr mit Gemüsezwiebeln, süßen, roten, weißen Zwiebeln aus Spanien, Chile, Peru und Neuseeland, abgepackt oder lose, je nachdem ob die Ware auf den Großmarkt, zu Verpackern oder in den Supermarkt geht. Knoblauch passt daher perfekt zu unserem Portfolio.



Wie hat das Unternehmen die Corona-Krise bisher überstanden?

Wir mussten so wie alle anderen auch einen Einbruch bei den Bestellungen hinnehmen – geschlossene Restaurants, keine Verpflegung an Schulen und Universitäten, abgesagte öffentliche Veranstaltungen. Es liegt auf der Hand, dass massiv Umsätze wegbrechen. Da steht man zunächst einmal ratlos da und überlegt sich, wie es wohl weitergehen kann. Viele unserer Kunden mussten enorme Mengen an Ware vernichten, da von heute auf morgen kaum noch Bestellungen kamen. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir dann jedoch erfreulicherweise eine massive Umsatzsteigerung von Seiten des Einzelhandels zu verzeichnen. Denn gegessen wird immer – wenn nicht im Kindergarten, in der Mensa oder im Restaurant, dann zu Hause. Die Nachfrage hat sich also auf die Supermärkte verlagert und das hat uns geholfen. Inzwischen sind die Großmärkte wieder gut angelaufen. Unser Unternehmen, die René W. Ringwald GmbH, hat die Krise bisher unbeschadet überstanden und wir werden weiterhin die Zukunft meistern, da bin ich sehr zuversichtlich.