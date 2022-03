Spices & Herbs Global Expo als Sonderausstellung auf der Macfrut

Foto: Fruitecom

Gewürze, Heilkräuter und aromatische Kräuter werden zum ersten Mal zu einem Schwerpunkt der Messe Macfrut, die vom 4. bis 6. Mai im Rimini Expo Centre stattfindet. Teil der Sondermesse „Spices & Herbs Global Expo“ ist ein Ausstellungsbereich, in dem Anbieter aus der ganzen Welt zu Gast sind. Geplant sind außerdem Geschäftstreffen mit internationalen Einkäufern sowie technische Workshops mit Fachleuten und Show-Cooking-Sessions zu den beliebtesten Produkten der Verbraucherinnen und Verbraucher.



Wie die Veranstalter angeben, habe der weltweite Gewürzmarkt einen Wert von 18 bis 20 Mrd US Dollar und wachse jährlich um etwa 4-5 %. Bis 2030 werde die Produktion von Gewürzen 18 Mio t erreichen. Was Heil- und Gewürzkräuter betrifft, so liege die Anbaufläche in Italien bei ca. 7.300 ha, die von 500 Fachbetrieben bewirtschaftet werden. Etwa 4.000 t Arzneipflanzen (ohne Koriander) sowie 350 t ätherische Öle, letztere hauptsächlich aus Citrusfrüchten wie Bergamotte, werden so produziert.



Der Produktionswert des Sektors schätze man auf 235 Mio Euro, heißt es in einer Mitteilung. Dem italienischen Verband der Heilpflanzenerzeuger, Fippo, zufolge, könne der Gesamtwert 1 Mrd Euro erreichen, wenn man den Export wertschöpfender Nebenprodukte hinzurechne. Der Verband ist für die zweite Hälfte der Halle zuständig, die sich der Sonderausstellung widmet. Der Bereich Gewürze wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Cannamela organisiert, das internationale und italienische Fachleute zusammenbringen möchte, damit diese gemeinsam diskutieren und neue Marktchancen erschließen könnten, so die Mitteilung.