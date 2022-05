Spanische Citrusbranche begrüßt Zustimmung zur Kältebehandlung für Orangenimporte

Foto: Schmidt/Agronoticias

Am 25. Mai teilte der spanische Landwirtschaftsminister, Luis Planas, mit, dass der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (SCoPAFF) die Kältebehandlung für Citrusimporte aus Drittländer mit Vorkommen des falschen Apfelwicklers beschlossen hat. Die Nachricht wurde von der spanischen Citrusbranche nach der Enttäuschung vom 20. Mai, als diese Zulassung bereits erwartet, aber dann auf Eis gelegt wurde, sehr positiv aufgenommen.



Die Präsidentin von Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, bezeichnete dies als einen historischen Schritt zu Gunsten der Pflanzengesundheit in der europäischen Landwirtschaft. Intercitrus informierte weiter darüber, dass die Entscheidung von SCoPAFF, die mit Dringlichkeit bearbeitet wird, damit sie im Amtsblatt veröffentlicht werden kann und vor Ende Juni in Kraft tritt, eine Übergangsregelung für diese Saison vorsieht und zwei Alternativen der Kältebehandlung ab der nächsten Kampagne.



In der laufenden Saison wird die EU-Kommission von den Ländern, in denen Thaumatotibia leucotreta vorkommt – im wesentlichen Südafrika und Zimbabwe – eine Vorkühlung am Ursprungsort (im Abgangshafen) von 5º C verlangen und während der Transportzeit eine Kältebehandlungen zwischen -1º C und 2º C für 25 Tage. Für 2023 wird eine Wahl zwischen zwei Optionen möglich sein: Kältebehandlung zwischen -1º C und 0º C für 16 Tage oder zwischen -1º C und 2º C für 20 Tage. In beiden Fällen müssen die Unternehmen gemäß der gängigen Praxis in diesem Bereich, eine Vorkühlung von 0º C bzw. 2º C vornehmen. Neben vielen anderen technischen Anforderungen sieht dieser Vorschlag vor, dass die oben genannten Temperaturaufzeichnungen durch Sensoren kontrolliert werden, deren Daten zur Verfügung stehen müssen und dass von einem Prozentsatz der Sendungen Muster gezogen und kontrolliert werden.



Gleichzeitig weist der Dachverband daraufhin, dass die beschlossene Kältebehandlung nicht die international standardisierte und angewandte ist, u.a. von den USA oder China. Sie gilt nur für Orangen, obwohl Clementinen, Mandarinen und Grapefruits auch Wirte für den falschen Apfelwickler sind. Aus diesem Grund wird Intercitrus auf dieser Linie weiterarbeiten.



Das valencianische Landwirtschaftsministerium hat die Genehmigung zur Kältebehandlung begrüßt. Mirella Mollá, valencianische Landwirtschaftsministerin, erklärte, dass die Änderung der Kriterien das Resultat des „koordinierten Drucks des spanischen Landwirtschaftsministeriums, der valencianischen Landesregierung und des gesamten Sektors zum Schutz des Citrusanbaus und der europäischen Gesundheit ist.“ d.s.