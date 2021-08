Spanien/Castellón: Hohe Schäden durch Unwetter bei Wassermelonen und Citrus

Ende der KW 30 gab es in der Provinz ein heftiges Gewitter, das in einigen Gebieten von großen Hagelkörnern begleitet wurde. Das hat zu erheblichen Schäden an den Kulturen geführt, insbesondere bei Citrus und Wassermelonen. Aber auch viele Mandeln und Oliven sind zu Boden gefallen. Auffallend war die außergewöhnliche Größe des Hagels, was in diesem Gebiet nicht üblich ist.

Zurzeit läuft die Schadensermittlung. Nach Information der Agrarorganisation La Unió könnten sich die Verluste auf mehr als 8 Mio Euro belaufen. Schätzungsweise 2.400 ha sind betroffen, hauptsächlich in den Kreisen Benicarló, Calig, Vinaroz und Peñiscola im Gebiet Baix Maestrat. Starken Hagelschlag gab es auch in Castellón Stadt, Villareal, Almazora und in geringerem Maße in Burriana. Wassermelonen, die sich mitten in der Saison befinden, waren am stärksten betroffen. Nicht weniger bedeutend sind die Schäden bei Citrus. Viele Früchte, die sich in der Entwicklung befanden, sind herabgefallen, und die noch am Baum hängen, verzeichnen Hagelschäden. Das wird Narben hinterlassen, so dass sie wahrscheinlich in die verarbeitende Industrie gehen werden. In einer ersten Schätzung beziffert die Genossenschaft Benihort (Benicarló) den Schaden auf rund 4 Mio Euro. Guillermo Edo, Generaldirektor von Benihort, erklärte: „Wir sind sehr stark betroffen, denn wir befinden uns mitten in der Wassermelonensaison. Es gibt Fincas, wo nicht mehr geerntet werden kann. Von den 6 Mio kg, die noch zu schneiden waren, bleiben nur noch 2 Mio kg übrig.“ Trotz der erheblichen Schäden sei die Belieferung mit Wassermelonen gewährleistet, da die Genossenschaft über verschiedene Produktionsgebiete verfüge. Die Verwaltung erwägt jetzt, dieses Gebiet als besonders betroffen einzustufen und entsprechende Hilfen zu beantragen, um die den Landwirten entstandenen Verluste zu verringern. Aber nicht nur in Castellón, sondern auch in der Provinz Tarragona (Katalonien) kam es zu starken Unwettern mit Hagel. Hier waren in erster Linie Reis- und Weinkulturen betroffen, aber auch einige Kern- und Steinobstkulturen in den Regionen Las Garrigas und Segriá. Die Provinzen Zaragoza und Huesca in Aragón melden einige Verluste bei Getreide und Steinobst. Nach Angaben des Versicherungsunternehmens Agroseguro ist Hagel in diesem Jahr das Hauptschadensrisiko in den Kulturen.

