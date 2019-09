Spanien: Trops startet Werbekampagne für Mangos im spanischen Fernsehen

Foto: Trops

Trops, Spaniens größte Erzeugergemeinschaft von Mangos und Avocados, hat Ende der KW 38 erstmals im spanischen Fernsehen eine vierwöchige Werbekampagne für Mangos gestartet. Wie der CEO von Trops, Enrique Colilles, erklärte, haben die neuen, in den nächsten Jahren in Produktion tretenden Mangofincas und der niedrige nationale Konsum (unter 1 kg/Kopf) das Unternehmen veranlasst, nach neuen Wegen zu suchen mit dem Ziel, die in der Provinz Málaga und Granada produzierten Mangos in Spanien bekannter zu machen.



Unter dem Motto „El mango más mango“ und „Mango de Málaga“ werden auf verschiedenen TV-Kanälen zu Prämienzeiten spanische Trops Mangos den Konsumenten nähergebracht, speziell die in Andalusien meist angebaute Sorte Osteen. Nach Firmenangaben war die bisherige Resonanz phantastisch. „Es gab viele Anfragen über soziale Medien oder direkt an die Genossenschaft, wo unsere Mangos gekauft werden können, dazu Artikel in Fachzeitschriften und Zeitungen und ein Ansturm auf den firmeneigenen Online-shop ‚Trops Seleccion‘“ - so das Unternehmen. Parallel dazu werden auf allen spanischen Großmärkten Trops Mangos über Werbeplakate und Bildschirme beworben. Seitdem die Werbekampagne läuft, wird von dort ein sehr guter Abverkauf gemeldet. Ab Ende der KW 39 starten Aktionen in verschiedenen spanischen Supermarktketten.



E.Colilles weiter: „Viele Konsumenten wissen nicht, dass diese köstlichen Früchte im September und Oktober aus dem Süden ihres eigenen Landes — nur wenige Stunden entfernt — kommen und nicht aus Übersee. Trops verkauft fast alle ihre Mangos in Spanien und zum großen Teil auch außerhalb des Landes ‚essreif‘. Die Nähe zu den Märkten ermöglicht es den spanischen Anbauern, die Früchte mit einem hohen Brix zu ernten, was ihren hervorragenden Geschmack ausmacht.“



Der CEO abschließend: „Noch ist es zu früh, die Effekte des Werbespots und der Aktionen zu bewerten, dies wird auf der Fruit Attraction (Halle 5, Stand 5D04) möglich sein, wenn Trops auf ihrem Stand zu Mango-Gin und Mango–Cocktails einlädt.“ c.s.