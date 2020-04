Spanien: Deutliche Rückgänge in Steinobstkampagne 2020

Foto: Schmidt

In der KW 15 kam es zu einer Telefonkonferenz des Steinobst-Komitees von FEPEX. In Andalusien fällt die Produktion von Pfirsichen und Nektarinen nach Angaben von ASOCIAFRUIT bedeutend kleiner aus als im Vorjahreszeitraum (-15 % bis -20 %). Prognostiziert wird ein Rückgang von 49 Mio kg in 2019 auf 40 Mio kg in diesem Jahr.



Die um zwei Wochen verfrühte Ernte hat in den frühesten Anbaugebieten bereits begonnen. Luis Marín, Geschäftsführer des Verbandes, betonte, dass durch die Corona-Krise die Unsicherheit in der Branche sehr groß sei, zum einen wegen der fehlenden Arbeitskräfte, zum anderen aufgrund der Ungewissheit über die Entwicklung der Märkte. Die größten andalusischen Steinobstmengen kommen in der zweiten Maihälfte. In Huelva könnten dann die Hälfte der Erntehelfer fehlen und in Sevilla 35 %.



Auch in Murcia sah es so aus, als ob die Ernte früher als normal beginnen würde, aber nach Angaben von Joaquín Gómez, Präsident von APOEXPA, hat sich die Situation aufgrund der Wetterbedingungen der vergangenen Tage wieder normalisiert. Die ersten größeren Mengen sollen ab 25. April auf die Märkte kommen. Murcia erwartet eine Produktion bei Paraguayos von 80.000 t bis 90.000 t, 70.000 t bis 80.000 t Nektarinen, rund 30.000 t rote Pfirsiche und bei Aprikosen, deren Anbaufläche weiter zurückgegangen ist, ca. 30.000 t.



In der Extremadura ist nach Daten von AFRUEX eine normale Kampagne zu erwarten. Sie ist gezeichnet durch die Rodung auf einer Fläche von 2.000 ha, überwiegend Pflaumen.



Für die späteren Produktionsgebiete wie Aragón, Rioja und Katalonien ist noch keine Schätzung möglich, da mit der Vermarktung von Pfirsichen und Nektarinen nach Angaben von AEAMDE im Juni begonnen wird. In Bezug auf Kirschen schätzt Afrucat, dass die Kampagne um den 20. April in Rivera del Ebro, Tarragona und frühesten Gebieten von Lleida starten wird.



Nach Daten der spanischen Generalzolldirektion exportierte Spanien in der Saison 2019 ein Volumen von 1,04 Mio t Steinobst (Pfirsiche, Nektrinen, Pflaumen, Kirschen) im Wert von 1,086 Mrd Euro. Fepex/c.s.