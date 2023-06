Sormac: Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht

Im Jahr 2003 startete Sormac mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 20 Jahre später sind es über 125. Foto: Sormac

Am 12. Mai 2003 nahm in Venlo eine nicht alltägliche Erfolgsgeschichte ihren Anfang: Sormac wurde gegründet. Was mit 16 Mitarbeitern und einem ersten Umsatz von rund zwei Millionen Euro begann, entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Siegeszug hochspezialisierter Maschinenlösungen für die Obst- und Gemüseverarbeitung „Made in The Netherlands“.



Inzwischen zählt Sormac über 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit deren Einsatz im 20. Jubiläumsjahr 2023 wohl ein geschätzter Umsatz von 36 Mio Euro erzielt werden wird. Dieser Meilenstein der inzwischen zwei Jahrzehnte dauernden Unternehmensgeschichte wurde jetzt im Theater De Maaspoort in Venlo mit den Angestellten samt ihren Familien sowie den Geschäftspartnern gebührend gefeiert.



Geschäftsführer Bert Haffmans erklärte im Rahmen der Veranstaltung: „Es ist ein fantastischer Abend und es ist grandios zu erleben, wie wir alle zusammen diesen festlichen Moment genießen.“ Der 12. Mai 2023 sei eine wunderbare Gelegenheit, um allen zu danken, die in den zurückliegendem zwei Jahrzehnten zum Erfolg von Sormac beigetragen hätten. „Ohne Eure harte Arbeit und Hingabe wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Lasst uns weiterhin gemeinsam an der vielversprechenden Zukunft unseres Unternehmens arbeiten. Auf weitere 20 Jahre Erfolg!“, richtete Bert Haffmans das Wort an die Anwesenden.



Expertise wurde kontinuierlich vertieft



Gegenüber dem Fruchthandel Magazin ging der Geschäftsführer auf einige Entwicklungen des Unternehmens innerhalb der vergangenen Jahre ein: „In unserer Niederlassung in Venlo starteten wir 2003 mit einer Produktionsfläche von 2.700 m². Diese wurde in mehreren Stufen auf inzwischen über 10.000 m² erweitert. Aber auch in der Fertigung haben wir unsere Expertise kontinuierlich vertieft und ausgebaut. In der Produktion verfügen wir z.B. über eine eigene Laserschneidemaschine und auch die Oberflächenbehandlung findet bei uns im Hause selber statt. Ganz wichtig ist es für Sormac, inzwischen auch den Schaltschrankbau in eigenen Händen zu haben. Dies ermöglicht es uns schneller und besser auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden reagieren zu können.“ Inzwischen gebe es – neben Venlo – auch Niederlassungen in den USA und im Vereinigten Königreich sowie eine Beteiligung an der Firma Foodcons GmbH & Co KG in Deutschland.



Umwelt und Nachhaltigkeit



Roy Lemmen, Vertriebsleiter bei Sormac, ergänzte: „Von Anfang an war nur die beste Qualität unser Anspruch. Deshalb hat Sormac viel investiert in Qualität und Organisation und ist nach ISO 9001 (Qualitätssicherung) und ISO 27001 (Cybersicherheit) zertifiziert. Aber auch Umwelt und Nachhaltigkeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Niederlassung in Venlo ist z.B. energetisch klimaneutral. Zusätzlich wird das Regenwasser in einem unterirdischen Absatzbecken mit einem Inhalt von über 300 m³ gesammelt und versickert von dort aus. Dadurch werden Flüsse und der Grundwasserspiegel entlastet.“ Außerdem belege die kürzlich erhaltene ISO14001 Zertifizierung, dass das Umweltmanagementsystem von Sormac den international anerkannten Anforderungen entspreche.



Nicht auf dem Erreichten ausruhen



In den letzten Jahren hat der niederländische Maschinenspezialist nicht nur das Programm für die Gemüseverarbeitung kontinuierlich erweitert und optimiert. Darüber hinaus hat die Nachfrage aus dem Markt Sormac motiviert das Projektmanagement weiter zu entwickeln. Es werden jetzt komplette Großanlagen schlüsselfertig übergeben. Auch nach Übersee. „Wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus und stellen immer die Frage, was auch bei vermeintlich perfekt auf die Kundenwünsche ausgerichteten Maschinen noch verbessert werden könnte. Wo sinngemäß noch an einem Schräubchen gedreht werden könnte, um uns selber zu toppen. Das bezieht sich sowohl auf das Produktergebnis als auch auf die Handhabung. Unsere Innovationsfreude und Neugier haben niemals nachgelassen. Ich bin überzeugt davon, dass dies unser Unternehmen so besonders macht und wir auch deshalb in Zukunft weiter erfolgreich sein werden.“



