SHAFFE lädt zur "neuen Realität der Obstexporte"

Am 30. März findet der "The Southern Hemisphere Fresh Fruit Trade Congress" von SHAFFE per Zoom statt. Unter dem Titel "The New Reality for Southern Hemisphere Fruit Exports" widmet sich die diesjährige Ausgabe dem sich wandelnden Handelsumfeld, in dem sich die Erzeuger und Exporteure der Südlichen Hemisphäre derzeit bewegen.



Es wird exklusive Markteinblicke aus allen acht großen Exportnationen der Südlichen Hemisphäre zu Erntetrends, Produktion und Handelsaussichten für das kommende Jahr geben. Angesichts steigender Logistik- und Inputkosten, einer anhaltenden Covid-19-Pandemie und veränderter gesellschaftlicher Erwartungen an die Qualität und Nachhaltigkeit der Früchte wurde das diesjährige Kongressthema der neuen Realität bewusst gewählt, um den aktuellen Stand der Branche zu erörtern, heißt es weiter. Die Vizepräsidentin des SHAFFE und Vertreterin von Upefruy - Uruguay, Marta Bentancur, betont: "Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten zu mehr Vorhersehbarkeit und Marktkenntnis beitragen sowie die Möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch erleichtern." Wie schon bei der ersten Auflage bietet der diesjährige Kongress den Handelspartnern der Nördlichen Hemisphäre die Möglichkeit, je nach Bedarf an zwei Zeitfenstern teilzunehmen: eines um 11 Uhr für die asiatischen Handelspartner und eines um 17 Uhr für die nordamerikanischen und europäischen Partner. Anmeldungen sind bereits möglich, die Teilnahme ist kostenlos. "Der Erfolg des vergangenen Jahres mit 330 Teilnehmern aus 55 Ländern hat uns gezeigt, dass ein großer Bedarf an konkreten Informationen und Vorbereitungen für die Fruchthandelssaison in einem immer unsichereren Handelsumfeld besteht. Wir sind zuversichtlich, dass der diesjährige Kongress den Austausch wertvoller Erkenntnisse für unsere Handelskollegen und globalen Partner erleichtern wird", so SHAFFE-Generalsekretärin Nelli Hajdu.