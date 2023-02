Schwieriges Jahr belastet Ergebnis für 2022 von T&G Global

Eine dritte Saison der Covid-19-Ernte und Störungen in der Lieferkette, steigende Arbeits- und Betriebsmittelkosten sowie die Auswirkungen von Qualitätsproblemen bei einem Teil der neuseeländischen Envy™-Ernte haben dazu geführt, dass T&G Global für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr einen Verlust nach Steuern von 0,9 Mio NZ-Dollar verzeichnete, verglichen mit einem Gewinn von 13,6 Mio NZ-Dollar im Vorjahr.



Während der Gesamtumsatz für das Jahr mit 1,3 Mrd NZ-Dollar um 70 Mio NZ-Dollar unter dem des Vorjahres lag, stieg der Betriebsgewinn um 3,5 Mio NZ-Dollar, was in erster Linie auf die verbesserte Leistung des margenstarken VentureFruit™-Geschäfts und geringere Betriebsverluste im internationalen Handelsgeschäft zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn liegt bei 20,4 Mio NZ-Dollar und ist von 16,9 Mio NZ-Dollar gestiegen. Der Betriebsgewinn im Segment Äpfel sank von 40,6 Mio NZ-Dollar (2021) auf 27,8 Mio NZ-Dollar, und der Umsatz ging um 76,8 Mio NZ-Dollar auf 774,6 Mio NZ-Dollar zurück. Das Gesamteigenkapital stieg um 1 % auf 580,2 Mio NZ-Dollar gegenüber 573,6 Mio NZ-Dollar im Vorjahr. Dies spiegele die Kapitalinvestitionen zur Erweiterung der Obstplantagen des Unternehmens in Hawke's Bay sowie den Bau der ersten Phase eines hochmodernen, hochautomatisierten Packhauses in Whakatu wider, das Anfang 2023 fertiggestellt werden soll.



Auf Konzernebene wurde der gute Start in der ersten Jahreshälfte teilweise durch Produktveräußerungen und niedrigere Preise im Zusammenhang mit dem Envy™-Qualitätsproblem aufgezehrt. Die sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen in der nördlichen Hemisphäre, die sich auf die Verbrauchernachfrage in Großbritannien und Europa auswirkten, beeinflussten ebenfalls das Ergebnis zum Jahresende.



Laut Gareth Edgecombe, Chief Executive Officer von T&G Global, wird das 125. Geschäftsjahr des Unternehmens eines der schwierigsten sein: "Die bedeutenden Fortschritte, die wir bei der Stärkung unseres Geschäfts durch den Anbau, die Verpackung, die Vermarktung und den Verkauf von qualitativ hochwertigen Frischprodukten an Kiwis und Verbraucher auf der ganzen Welt machen, spiegeln sich leider nicht in unseren Finanzergebnissen wider, wenn man bedenkt, dass wir 2022 mit ungünstigen Anbaubedingungen, steigenden Kosten und Einschränkungen in der Lieferkette konfrontiert sind", so Edgecombe. Das Envy™-Qualitätsproblem ist hauptsächlich auf starke Regenfälle vor und während der Ernte 2022 zurückzuführen. Unterbrechungen in der Lieferkette verzögerten dann die Ankunft der Früchte auf den Märkten, insbesondere in Asien. Während das Unternehmen schnell handelte, um Früchte zurückzuziehen, die hinter den Erwartungen der Verbraucher zurückblieben, sanken die Preise für die verbleibenden Bestände und einige Verkäufe waren erforderlich. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Reaktion den Wert der Marke und das Vertrauen der Kunden und Verbraucher in sie geschützt hat. Wir haben eine umfassende Analyse durchgeführt, um die Faktoren zu verstehen, die dazu beigetragen haben, und um Lehren daraus zu ziehen, falls ähnliche Bedingungen in Zukunft auftreten sollten."



Überall auf der Nordinsel Neuseelands werden die durch den Zyklon Gabrielle verursachten Schäden bewertet. Bei T&G waren nur einige Betriebe betroffen, zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um die finanziellen Auswirkungen zu beurteilen. "Unsere Nachernteanlage in Hawke's Bay in Whakatu hat ihren Betrieb wieder aufgenommen und nimmt hochwertige Äpfel aus unseren eigenen Obstplantagen und von unseren Erzeugern entgegen. Sowohl die Kapazität als auch die Effizienz der Anlage werden in den kommenden Wochen und Monaten zur Erholung der Region beitragen", ist sich Edgecombe sicher.