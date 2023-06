Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“: Staatssekretärin Nick ehrt Sieger

Im Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) drehte sich beim 20. Jubiläum alles um Pausenverpflegung in der Schule. Unter dem Motto „Essen macht Schule! Bio, vielfältig und gesund.“ konnten Kinder und Jugendliche die Zusammenhänge von ökologischer Landwirtschaft und umweltgerechter Ernährung entdecken und verstehen. 206 Klassen und Gruppen und damit knapp 5.200 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich mit 617 Einzelbeiträgen, so das BMEL.



Dr. Ophelia Nick, parlamentarische Staatssekretärin im BMEL, zeichnete die Siegerinnen und Sieger in Berlin mit der Trophäe „Kuh-le Kuh“ in Gold aus und sagt: „Wer großartige Ideen hat, sich was traut, offen für Veränderungen ist und die dann auch umsetzt – der hat einen Preis verdient. Ich bin beeindruckt, wie kreativ und schlau die Schülerinnen und Schüler sich Videos, Kunstprojekten oder crossmedialen Aktionen gewidmet haben.“ Nick betonte das Potential einer gesunden, ökologischen Pausenverpflegung: „Gesunde und leckere Pausenverpflegung tankt Körper und Geist auf. Gerade die Gemeinschaftsverpflegung kann einen Beitrag leisten, dass alle Kinder und Jugendlichen – unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel des Elternhauses – gut und nachhaltig essen. Wie das gehen kann, das dokumentieren die Schülerinnen und Schüler sehr eindrucksvoll. Ich gratuliere ganz herzlich!“



Die vier erstplatzierten Gruppen wurden mit der Trophäe „Kuh-le Kuh“ in Gold und einem Preisgeld in Höhe von 1.200 Euro ausgezeichnet. Die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen die „Kuh-le Kuh“ in Silber bzw. in Bronze sowie ein Preisgeld von je 1.000 Euro und 750 Euro. Auch die Plätze 4 und 5 sowie die Forschungs- und Schulpreise können sich über Preisgelder freuen.



Die Erstplatzierten der Alterskategorien:

Altersgruppe I: Klassen 3 – 4:

Grundschule Beuthener Straße, Klasse 3b, Hannover, Niedersachsen, für ihren Beitrag „Echt kuh-l! - Bio, einfach lecker und für alle gut“, eine Projektdokumentation mit Erklärvideo, Infoflyer, Plakatausstellung und Kunstprojekt aus Biolebensmitteln.



Altersgruppe II: Klassen 5 – 6:

Wallburg-Realschule, Klasse 5b, Eltmann, Bayern, für ihren Beitrag „Gesundes, umweltfreundliches Pausenbrot“, eine Präsentation und Projektdokumentation mit Pausenbrot-Umfrage, Ausstellung zu Verpackungsmüll und Informationen zu Bio, Saisonalität und Regionalität.



Altersgruppe III: Klassen 7-8:

Albrecht-Ernst-Gymnasium, AG Garten & Umwelt, Oettingen, Bayern, für ihren Beitrag „Mission Nachhaltigkeit“, ein Video mit Projektdokumentation: Interview mit der Schulköchin und Schulgartenprojekt.



Altersgruppe IV:

Klassen 9-10: Gymnasium am Markt, Erasmus+ Exchange Programm, Achim, Niedersachsen, für ihren Video-Beitrag „Let’s go organic!“: Ausflug zum Bio-Bauernhof, Umfrage zu Bio in der Schulkantine, Infos zu Bio-Siegeln.



Den Sonderpreis Schule teilen sich in diesem Jahr zwei Schulen:

IGS Bovenden, „Die IGS Bovenden is(s)t was Besonderes", Bovenden, Niedersachsen, mit ihrem Beitrag „Echt kuh-les Schulessen an einer aufblühenden Schule!“: ein Padlet als Projektdokumentation über viele Projekte rund um Bio-Schulessen, Nachhaltigkeit, Schulgarten und viele weitere Projekte unter Beteiligung der gesamten Schule.



Grundschule Gau-Odernheim, „BioKio", Gau-Odernheim, Rheinland-Pfalz, mit ihrem Video-Beitrag „Der unverpackte Schülerladen BioKio“ zum Unverpacktladen als Pausen-Kiosk mit ausschließlich Bio-Produkten.