SATI/Südafrika: Traubensaison eine der bisher schwierigsten - aber auch gute Ergebnisse

Foto: Louise Brodie

Bis zur KW 11 wurden 74,62 Mio Kartons Trauben geliefert, das sind 9,1 % mehr als 2021 und 17,4 % mehr als 2020. Damit wird vermutlich die bisher größte Exportmenge erzielt, bezieht sich Südafrika-Korrespondent Fred Meintjes auf die South African Table Grape Association (SATI). Während die Ernte in den Nordprovinzen, am Orange River und am Olifants River zu Ende gegangen ist, dürfte in den Regionen Berg River und Hex River, die beide überdurchschnittliche Kampagnen verzeichnen, noch mindestens zwei Wochen lang geerntet werden, berichtet Südafrika-Korrespondent Fred Meintjes.



Auch wenn dies erfreuliche Nachrichten seien, habe die Branche mit zahlreichen Herausforderungen in der Logistik - sowohl im Inland als auch international -, Kosteninflation und der russischen Invasion in der Ukraine zu kämpfen, heißt es weiter. Die Exportbranche habe sich mit der südafrikanischen Ministerin für Landwirtschaft, Landreform und ländliche Entwicklung, Thoko Didiza, getroffen, um die Auswirkungen des Krieges in Osteuropa zu besprechen. Außerdem habe die Branche Empfehlungen zur Logistik, zur Verbesserung der Produktivität in den Häfen und zur Überprüfung der Zölle vorgestellt, um bestimmte Märkte zu erschließen und weiter zu entwickeln, bei denen die Regierung um Hilfe gebeten wurde. Was den Hafenbetrieb angehe, stehe die Traubenbranche in ständigem Kontakt mit Transnets Interessenvertretern.



"Im Interesse der gesamten südafrikanischen Obstbranche und anderer Akteure suchen wir weiterhin nach Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, um die Produktivität der Häfen zu erhöhen und sicherzustellen, dass die Früchte die Exportmärkte in bestmöglichem Zustand erreichen", erklärte SATI.