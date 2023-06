SanLucar setzt in Spanien auf 200 KWh-Superbatterie

Foto: SanLucar

SanLucar ist das erste Unternehmen in Spanien, das eine Huawei-Superbatterie mit 200 KWh in seiner Logistikplattform Nahe Valencia einsetzt. Sie wurde von der Firma Cubierta Solar installiert und ist einer der ersten dieser Art, die in Europa erhältlich ist, teilt das Unternehmen mit.



Gemäß der Unternehmensphilosophie „Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur“ bekräftigt SanLucar damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeinsparungen, Dank des hochmodernen Energiespeichersystems wird das Unternehmen in der Lage sein, 100 % der photovoltaischen Energie zu nutzen.



„Die Superbatterien sind ein unverzichtbares Instrument, um Energieunabhängigkeit und

-einsparungen, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu gewährleisten. Sie können im Handel als auch in der Industrie verwendet werden, und mit einer oder einer Kombination von bis zu vier Einheiten kann das Unternehmen tagsüber, bspw. von 7 Uhr bis 22 Uhr, allein mit Solarenergie versorgt werden. Außerdem können die Batterien nachts mit kostengünstiger Energie aufgeladen werden“, sagte Luis Navarro Buciega, Direktor von Cubierta Solar.



„Wir setzen bei SanLucar auf eine effiziente Ressourcennutzung, unterstützt durch die neuesten technologischen Innovationen. Dank der neuen Superbatterie werden wir in der Lage sein, die Energieeinsparungen in unserem Lager in Spanien deutlich zu erhöhen und das Modell ebenso an anderen Standorten anzuwenden“, erklärt Jorge Peris, Geschäftsführer von SanLucar.