Saatgut: Bayer präsentierte ganzheitliche Ansätze für die rentable Betriebsführung

Foto: Bayer AG

Bayer präsentierte Gemüseerzeugern am 13. August während des ersten „Agriculture and Innovation Showcase“ im kalifornischen Woodland einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung von Problemen auf dem Feld.



Dabei sprachen Vertreter der Saatgutmarken De Ruiter und Seminis über nachhaltige, auf Kundenanforderungen abgestimmte Lösungen. Zudem zeigten Industrievertreter zeigten Fortschritte bei digitaler Automatisierungstechnik. Schmackhaftes Obst und Gemüse müsse nicht nur nachhaltig erzeugt werden, sondern auch so schnell und frisch wie möglich beim Verbraucher ankommen. So Bayer. Angesichts stetig wachsender Ansprüche würden Landwirte innovative und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen benötigen, damit sie ihre Betriebe auch in Zukunft erfolgreich und rentabel führen können. Bei der Veranstaltung in Kalifornien präsentierten einige der wichtigsten Vorreiter der Branche ihre neuesten Erkenntnisse und Innovationen. „Als einer der führenden Innovatoren in diesem Segment hat Bayer die einmalige Chance, mit außergewöhnlichen Firmen des Sektors zusammenzuarbeiten. Der Agriculture and Innovation Showcase ist dabei nur eine Möglichkeit, wie wir unseren Gemüsesaatgutkunden Zugang zu wertvollen Ressourcen ermöglichen können“, so Dr. Jacqueline Applegate, die bei der Bayer-Division Crop Science das globale Gemüsesaatgutgeschäft und den Bereich Environmental Science leitet.



Lesen Sie bitte mehr darüber in Ausgabe 34/2019 des Fruchthandel Magazins im Rahmen des Sonderthemas „Saatgut und Sortenentwicklung“.