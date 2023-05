Rewe und Naturland treiben den Ökolandbau durch Beratung und finanzielle Unterstützung voran

Viele Kunden wünschen sich Obst und Gemüse, das unbelastet von Pflanzenschutzmitteln ist und mit natürlichem Geschmack überzeugt - eine Qualität, die Bio-Produkte liefern. Für Landwirte ist die Umstellung ihres Anbaus auf Bio-Landwirtschaft allerdings in den ersten Jahren kostspielig. Denn in dieser Umstellungsphase produzieren sie bereits nach Bio-Kriterien, dürfen ihre Produkte aber noch nicht als "bio" ausweisen. Hier setzen die neuen Wegbereiter von Rewe mit Naturland an. So gekennzeichnetes Obst und Gemüse stammt von einem Hof, der sich in der Umstellungsphase befindet. Rewe Kunden können mit dem Kauf der Wegbereiter-Produkte dabei unterstützen, dass immer mehr Landwirten den Schritt von konventioneller zu Bio-Landwirtschaft wagen und damit das Angebot an Bio-Obst und -Gemüse in Rewe Märkten wächst, so das Unternehmen.



Denn genau in dieser Lücke zwischen erhöhten Aufwänden und Kosten ohne gleichermaßen gestiegene Preise setzen die Wegbereiter an. Ab dem zweiten Umstellungsjahr erhalten die Landwirte jetzt bei Rewe die Möglichkeit, ihre Umstellungsware als Wegbereiter zu vermarkten. Der Mehrerlös der Wegbereiter-Produkte gegenüber konventionellem Obst und Gemüse kommt den Landwirten zugute, damit sie einen Teil ihrer Umstellungskosten refinanzieren können. Darüber hinaus werden die Landwirte der Wegbereiter in der Umstellung durch den größten internationalen Verband für ökologischen Landbau fachlich beraten: Naturland.

"Wenn wir als Gesellschaft einen nachhaltigen Beitrag zur ökologischen Transformation leisten wollen, müssen wir umstellungswillige Landwirtschaftsbetriebe in der wirtschaftlich schwierigen Phase unterstützen. Zusammen mit Naturland haben wir mit dem Rewe Naturland Wegbereiter Programm einen simplen, innovativen und sinnvollen Beschleuniger erarbeitet, der die Transformation zur ökologischen Landwirtschaft unterstützt, aber auch dem Verbraucher Sicherheit und einen transparenten Mehrwert bietet", sagt Stephan Weist, Rewe Einkaufsleiter für Obst, Gemüse und Blumen.



Die ersten Wegbereiter-Produkte kommen jetzt vom Spargelhof Kügel in Abensberg in bayerische Rewe Märkte: Wolfgang Kügel und seine drei Töchter Julia, Katrin und Anja führen einen wachsenden Betrieb mit über 70 ha Spargelfläche und 12 ha Anbaufläche für Beeren. Sie befinden sich in der Umstellung auf die ökologische Landwirtschaft, was z.B. bedeutet, dass keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel oder mineralischen Stickstoffdünger mehr eingesetzt werden dürfen. Julia Fröhlich-Kügel: "Wir können zuschauen, wie sich der Boden verbessert, wieviel Leben im Boden steckt. Wenn man auf dem Feld steht, die Erde in die Hand nimmt und einen fingerdicken Regenwurm darin sieht, dann weiß man, dass der Boden gesund ist."

Unterstützt werden die künftigen Bio-Höfe von Naturland, mit dem Rewe schon seit über 14 Jahren zusammenarbeitet. Naturland-Experten beraten in der gesamten Umstellungsphase und gehen auf individuelle Fragen und Anliegen der Landwirte ein. Außerdem achtet Naturland vom ersten Tag an auf die Einhaltung der Standards.