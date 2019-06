Rewe übernimmt Supermärkte Nord zu 100 Prozent

Die coop eG veräußert ihre 30 % Beteiligung an Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG (SuNo) an die Rewe Group, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme heißt. Die SuNo mit Sitz in Kiel ging 2016 aus dem Supermarktgeschäft der coop eG hervor. Das Gemeinschaftsunternehmen mit rund 8.000 Beschäftigten – an dem Rewe bereits mit 70 % mehrheitlich beteiligt ist – betreibt in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie in Teilen Niedersachsens und Brandenburg

aktuell über 150 Märkte.



Diese werden seit vergangenem Jahr systematisch von sky auf Rewe umgestellt: Nach der Umflaggung stieg der Umsatz durchweg, bei einigen Standorten bis zu zweistellig. Geplant sei die Anteilsübernahme für Mitte des Jahres. Rewe und die coop eG haben zudem eine langfristige Kooperation zur Förderung der Mitglieder der coop eG (cooptimisten) vereinbart.

„Mit der Erhöhung unserer Anteile an der SuNo zeigen wir, dass wir an die Zukunft des

Unternehmens glauben. Dennoch liegt ein harter und steiniger Weg vor uns. SuNo ist ein

Sanierungsfall. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir frühestens 2021 die Gewinnzone erreichen

können. Um das zu schaffen, müssen wir – wie bereits seit 2017 beständig geschehen – Prozesse und

Strukturen auf den Prüfstand stellen. Grundsätzlich gilt: Wir wollen die Märkte gemeinsam mit den Mitarbeitern wieder auf Erfolgskurs bringen“, so Peter Maly, COO Rewe.

„Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Minderheitsbeteiligung an der SuNo für die coop

eG nicht zukunftsweisend ist und wir den Verkaufserlös alternativ zur Förderung unserer

Mitglieder investieren sollten. Zugleich konnten wir sicherstellen, dass unsere Mitglieder auch

zukünftig in den Rewe Märkten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und

weiteren ausgewählten Märkten mit ihrer Vorteilskarte Rabatte erhalten. Damit bleibt die coop eG

dem 'Konsum' eng verbunden - nicht zuletzt da, neben Rewe, der Großteil unserer

Kooperationspartner in diesem Wirtschaftszweig zu finden sind, wie auch unsere Immobilien. Wir

freuen uns im Sinne unserer Mitglieder und aller Mitarbeiter der SuNo auf die partnerschaftliche

Zusammenarbeit der beiden Genossenschaften“, so Norman Boje von der coop eG.