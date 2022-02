Rewe hat neue Zwiebelsorte Sunions® im Sortiment

Im 350 g-Netz wird die Zwiebel, bei der die Zubereitung nicht mehr tränenreich wird, bundesweit- außer in Nordrhein-Westfalen - in mehr als 3.000 Rewe-Märkten angeboten.



Sunions® hat, so Rewe weiter, einen milden und eher süßen Geschmack, der sich über die Lagerdauer noch etwas verstärkt. Sie kann ebenso gut roh wie gekocht, gebraten und gebacken verzehrt werden. Für die Einführungsphase habe sich BASF für Rewe als zunächst einzigen Vertriebspartner in Deutschland entschieden. Seit Anfang Februar gibt es die innovativen Zwiebeln in den Supermärkten zu kaufen, die Nachfrage sei bereits vielversprechend.

Die Zwiebel gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Ihr werden gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen und sie hat einen vergleichsweise hohen Wasser- und geringen Fettgehalt. Der Name stammt vom lateinischen Wort "cepula" ab und hat sich übers Althochdeutsche "zwibolla" zur heute verbreiteten Bezeichnung entwickelt. Darüber hinaus gibt es im deutschsprachigen Raum noch viele weitere Dialektvarianten für das Wurzelgemüse: im Kölner Raum spricht man von "Öllisch", in Hessen wird es teilweise "Zippel" genannt, in Bayern ist "Zwiefel" gemeint oder in Brandenburg kauft man dann "Bolle". 9,2* kg Zwiebeln isst jeder Bundesbürger im Jahr. In der vergangenen Saison wurden 763.000* t in Deutschland angebaut und geerntet. * Quelle: Statista 2022