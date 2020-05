Retail Award 2020: tegut ..., Lidl, Edeka und Globus holen sich durch Vertrauen den Sieg

Leider kennt so ein Corona-Virus auch bei echten Siegern kein Pardon. So musste die auf dem European Packaging Forum geplante Verleihung des Fruchthandel Magazin Retail Award 2020 am 14. Mai leider ausfallen. Aber dennoch sollen die Preisträger selbstverständlich geehrt werden. Also haben wir, das Fruchthandel Magazin, die Urkunden und die Trophäen anderweitig überreicht.



In der Kategorie LEH Vollsortimenter holten die Edeka Supermärkte den ersten Platz. Die Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG sicherte sich in der Kategorie SB-Warenhäuser das oberste Treppchen. Zum Sieger gekürt wurden in der Kategorie Discount außerdem die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG und in der Kategorie Bio-Angebot tegut …



Die Freude war bei den Gewinnern riesig groß. Immerhin hat hier der Verbraucher abgestimmt. Und was zählt mehr als das Votum der Konsumenten? In einer repräsentativen Erhebung des führenden deutschen Marktforschungsinstituts GfK Consumer Panels haben die Verbraucher ihre beliebtesten O+G-Abteilungen in Deutschland gewählt.

„Wie immer war das Rennen knapp“, so Kaasten Reh. „Das spricht für das enorm hohe Niveau im deutschen LEH. Und dann die Nase vorn zu haben – darauf kann man stolz sein. Wir gratulieren den

Preisträgern und freuen uns wieder auf die tollen Kampagnen der Unternehmen, mit dem sie ihre Leistung feiern, aber auch gesunde Ernährung mit O+G vermitteln.“



9.000 der im Panel geführten Haushalte wurden befragt, welche Handelsgruppe ihrer Ansicht nach die frischeste Ware und die attraktivsten Abteilungen führt und bei der die Übersichtlichkeit und die Sauberkeit genauso stimmen, wie die allgemeine Präsentation

sowie die Auswahl, auch bei Trendprodukten. Außerdem wurde nach der Zufriedenheit hinsichtlich

Service und Beratung durch das Personal gefragt. Die Konsumenten sollten das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie das Vertrauen in die Lebensmittelsicherheit bewerten.

In Auftrag gegeben wird die Befragung jährlich vom Fruchthandel Magazin, unterstützt durch die Sponsoren Bayer CropScience Deutschland, GS1 Germany, Landgard, QS Qualität und Sicherheit GmbH sowie Rijk Zwaan.