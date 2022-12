Rekorde zum Jubiläum vom Veganuary erwartet

Foto: Veganuary

Der Veganuary feiert im Januar 2023 seinen zehnten Geburtstag – mit Rekorden, vielen Stars und einer Feelgood-Kampagne, die Menschen, Tieren, Umwelt und Klima zugutekommt, so die gleichnamige Organisation. Die Kampagne will bewusst Hoffnung machen auf einen positiven Wandel.



Veganuary wirbt international mit neuen Kampagnenmotiven, die humorvoll Lust und Hoffnung auf bessere und vor allem friedlichere Zeiten machen: „Where there's Hummus, there's Hope“, „Power to the Pea-ple“ und „Cauli-Flower Power“ heißen die Slogans, die in den nächsten Wochen auf Plakaten, in Medien und in den Sozialen Netzwerken zu sehen sind. In Deutschland gibt es darüber hinaus ein Kampagnenvideo, in dem Prominente aus Show und Kultur den Veganuary 2023 mit sehr persönlichen und emotionalen Beiträgen unterstützen.



Seit der Gründung 2014 wächst die Veganuary-Bewegung ständig. Auch in diesem Jahr deutet alles auf einen neuen Teilnahme-Rekord hin. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in Deutschland erklärten insgesamt 26 % der Befragten, sie hätten bereits am Veganuary teilgenommen oder hätten Interesse daran, die vegane Ernährung im Rahmen des Veganuary auszuprobieren. In den vorangegangenen Kampagnenjahren registrierten sich weltweit fast 2,5 Mio Menschen. Bis zu zehn Mal so viele nahmen an Aktionen zum Veganuary teil oder ließen sich von der Kampagne inspirieren (Marktforschungsinstitut Kantar).

Allein in Deutschland beteiligten sich 2022 mehr als 420 Unternehmen, darunter Start-ups und Großunternehmen, die großen Einzelhandelsketten, Restaurants sowie Food-Services und Gastronomie. In den Kampagnenländern wurden im Rahmen des Veganuary insgesamt mehr als 1.500 neue vegane Produkte und Gerichte auf den Markt gebracht. Eine Auswertung des Marktforschungsinstituts Nielsen ergab kürzlich: Seit 2020 sind die Werbeausgaben der deutschen Unternehmen in Zusammenhang mit dem Veganuary um mehr als das Siebenfache gestiegen (plus 750 %).