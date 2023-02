Reichenau-Gemüse: Frisches Gemüse startet durch

Foto: Insel Reichenau

Unter diesem Motto beteiligt sich die Reichenau-Gemüse aktiv an den beiden in Kürze anstehenden Branchenevents, der FRUIT LOGISTICA in Berlin und der BIOFACH in Nürnberg. Im Rahmen einer gemeinsamen Präsentation mit den badischen Märkten in Halle 20, Stand B – 25, werden Ansprechpartner der Reichenau-Gemüse an allen Tagen präsent sein. Vertreten sind hierbei Mitglieder der Geschäftsleitung, der Verkaufsleitung sowie die beiden Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat.



Auf der Insel Reichenau bereitet man sich derzeit auf den ersten Saisonhöhepunkt vor. Die Unterglassalate stehen kurz vor der Beerntung. Nachfolgend kommen dann Tomaten, Gurken, Paprika oder Auberginen, sowie ein vielfältiges Angebot aus dem Freiland wie diverse Kohlarten, Fenchel, Sellerie oder auch Salate. Die Gärtnersiedlungen mit ihren Standorten in Singen, Aach und Mühlingen vorsorgen nicht nur die Region Süddeutschland über einen längeren Zeitraum mit Paprika, Gurken und unterschiedlichen Tomaten. Diese tragen dazu bei, dass das regionale Frischgemüse mittlerweile auch in anderen Teilen der Bundesrepublik erhältlich ist, also das traditionelle Absatzgebiet der Genossenschaft, Bayern und Baden-Württemberg, verlässt. Unterstützt wird die Vermarktung im Absatz von einer breiten Kundschaft aus Reihen des Lebensmitteleinzelhandels, von Großhändlern, bis hin zu Gastronomen oder Betreibern von Wochenmärkten. Der hohe Produktionsstandard wird untermauert, bestätigt und laufend kontrolliert, da das Gemüse eine Vielzahl von Qualitätssiegeln trägt. So ist das QZ BW/Bio BW Zeichen ebenso zu nennen, wie die Zertifizierungen nach Bioland- beziehungsweise Naturlandvorgaben, aber auch IFS oder QS. Eine Besonderheit sind sicherlich die ggA-Siegel (geschützte geographische Angabe) für die Hauptartikel der Gärtner auf der Insel Reichenau. Nach Spezifikationen, eingetragen bei der europ. Union, kultivieren die Gärtner Salate, Gurken , Tomaten und Feldsalat, die dann die Herkunft über den Zusatz „von der Insel Reichenau“ sowie das EU-Label dokumentieren.



Sehr erfreulich sei die Tatsache, dass 46 % der erzeugten Menge in Bio-Qualität angebaut wird und so auch dem Konsumenten angeboten wird. Damit begründet sich dann auch die erneute Teilnahme an der Biofach in Nürnberg, wo die Reichenau-Gemüse Teil des Gemeinschaftsstandes des Landes Baden-Württemberg in Halle 6, Stand 6–255, ist. Auch in Nürnberg stehen den interessierten Messebesuchern sowohl die Geschäftsleitung, die Verkaufsleitung, aber auch Mitarbeiter aus dem Verkaufsteam für Gespräche zur Verfügung und unterstreichen durch ihre Präsenz die enorme Bedeutung von Bio-Gemüse für die Genossenschaft, ihre Gärtner und die Kunden.