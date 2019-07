real eröffnet Markthalle in Balingen

Foto: real GmbH

real setzt seine Strategie konsequent fort und eröffnet dritten Markthallenstandort, diesmal in

Balingen. Nach einem aufwendigen Umbau öffnet die Markthalle am 25. Juli ihre Türen. Der ehemalige Non-Food Markt am Standort Lange Straße 24 wurde in einem umfangreichen Umbauprozess komplett erneuert und überzeugt laut real nun mit einem vielfältigen Angebot nachhaltiger Produkte, frisch in der Markthalle produzierter Speisen sowie einer modernen Atmosphäre.



real CEO Patrick Müller-Sarmiento: "Mit der Markthalle Balingen zeigen wir eindrucksvoll, dass wir unser Wochenmarkt-Konzept auch an Standorten mit einer kleineren Verkaufsfläche realisieren können. Wir bieten den Kunden Manufakturen des guten Geschmacks an - mit einzigartigen Produkten in bester Qualität, einer Marktküche und einem Sortiment, in dem Regionalität, Nachhaltigkeit und faire Preise groß geschrieben werden."

"Ich freue mich sehr, dass wir in Balingen die Unterstützung der Stadt für unser Konzept einer Markthalle bekommen haben. Der Markt ist schon seit Jahrzehnten am Standort Auf Gehrn und für viele Balinger die Einkaufsstätte Nummer eins im lokalen Einzelhandel. Mit dem neuen Konzept investieren wir nicht nur in die Zukunft des Marktes, wir sichern auch Arbeitsplätze in der Region", sagt real CEO Henning Gieseke.

Nach den Umbauarbeiten präsentiert sich der Markt innen und außen komplett neu, mit offener Fassade in Glas- und Holzoptik 225 XL-Parkplätzen, einer modernen Einrichtung, neuen Kühlmöbeln und einer energieschonenden Beleuchtungsanlage. Dekorations- und Designelemente sorgen für ein mediterranes Ambiente.

Während der zehn Monate dauernden Umbauphase wurde der Markt komplett geschlossen. Die Mitarbeiter wurden freigestellt und bei vollen Bezügen weiterbeschäftigt. "Mit dieser Handlungsweise haben wir dem Team gegenüber unsere Wertschätzung zum Ausdruck gebracht", sagt real Arbeitsdirektor Jörg Kramer. "Wir haben im Markt Balingen schon immer ein hervorragend eingespieltes Team gehabt, einige davon mit über 30 Jahren Betriebszugehörigkeit. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesen tollen Mitarbeitern jetzt auch in der neuen Markthalle Balingen weiter arbeiten können."