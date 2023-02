Proseal feiert Silberjubiläum

Foto: Proseal

Gegründet von Steve Malone und Robbie Hargreaves, brachte Proseal im Mai 1998 sein erstes Schalenversiegelungsgerät auf den Markt, den PR30, der heute als GTR bekannt ist. Dies war der Beginn einer Reihe von Schalenversiegelungslösungen des Unternehmens, vor allem auch für Beerenobst. Das Unternehmen schätzt, dass bis zu 95 % der oben versiegelten Schalen in diesem Sektor in Großbritannien auf Proseal-Maschinen versiegelt werden.



Bis heute hat das Unternehmen 6.000 Maschinen für fast 3.000 Kunden weltweit hergestellt. Fast 600 Mitarbeiter werden weltweit beschäftigt. Neben dem fast 250.000 m² großen Hauptsitz in Adlington, Großbritannien, verfügt Proseal über Produktionsstätten in den USA und Australien sowie ein weltweites Vertriebsnetz. Das Unternehmen ist seit 2019 Teil der JBT Corporation.



Maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, um die individuellen Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen, wird durch einen umfassenden Kundendienst unterstützt, bei dem Ingenieure 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen, um bei Bedarf schnell zu reagieren, um unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Verpackungsanlagen weiterhin mit maximaler Effizienz arbeiten können. In jüngster Zeit wurde das innovative präventive Wartungsprogramm PRoCARE eingeführt. Proseal hat außerdem fast 200.000 Ersatzteile geliefert und über 50.000 Serviceeinsätze durchgeführt. Zu den weiteren Innovationen gehört die Einführung der Proseal Test Kitchen, die den Kunden Zugang zu einer Vielzahl von Testmaschinen bietet, mit denen sie Haltbarkeits- und Dichtigkeitsprüfungen durchführen können, um eine reibungslose Produkteinführung zu ermöglichen, ohne in eigene Materialien und Geräte investieren zu müssen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat The Test Kitchen bereits über 3.000 Kundenversuche durchgeführt.



"Das 25-jährige Jubiläum ist ein Beweis für das unvergleichliche Know-how und die innovativen Talente des Unternehmens. Wir gratulieren jedem einzelnen Mitglied des Teams zu seinem einzigartigen Beitrag. Wir werden das Unternehmen weiterhin zu Erfolg und Wachstum führen, indem wir in Partnerschaft mit unseren Kunden hochwertige Verpackungsanlagen entwickeln, die den sich ändernden Anforderungen der vielen verschiedenen Märkte und Länder, die wir bedienen, gerecht werden", so Jon Garner, President, JBT Packaging Group. Proseal wird das Jubiläum im Sommer 2023 mit einem besonderen Tag der offenen Tür am britischen Hauptsitz.