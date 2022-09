Projekt In&Out: Zweites Jahr endet positiv – neue Aktionen ab September

Foto: Apo Conerpo

Über 5.400 Aktionstage in Italien, Österreich und Dänemark bis Ende August 2022: Das zweite Jahr des Projekts „In&Out“ von Apo Conerpo schließt mit einer positiven Bilanz. Ziel des von der Europäischen Union kofinanzierten Projektes ist, die Qualität, Gesundheit und Nachhaltigkeit von europäischem Obst und Gemüse in den Vordergrund zu stellen und die Rolle der Erzeugerorganisationen innerhalb der EU zu stärken.



Mehr als 450 Verkaufsstellen in den Zielländern (Italien, Österreich und Dänemark) und über 11.000 Verbraucherinnen und Verbraucher, die am Online-Preisausschreiben teilgenommen haben, gesellen sich zu den Tausenden, die während der Aktionstage in den Läden erreicht wurden.



„Bedenkt man die von der Pandemie verursachten Schwierigkeiten, die die Durchführung der Initiativen in den Geschäften erschwert haben, ist die Bilanz des zweiten Jahres unseres Projekts äußerst positiv“, stellt Davide Vernocchi, Präsident von Apo Conerpo, fest. „Bis zum 31. August 2022 haben wir mehr als 5400 Aktionstage in den drei Ländern durchgeführt. In den vergangenen zwölf Monaten waren in Italien die Geschäfte der Genossenschaften der Conad-Gruppe, der Coop-Gruppe und der Arena-Gruppe beteiligt; dazu kommen die Initiativen in gut 107 Filialen von Bilka und Fotex in Dänemark. Am Ende von zwei der drei vorgesehenen Jahre können wir sagen, dass wir trotz der Herausforderungen, vor die uns die Pandemie gestellt hat, vollauf zufrieden sind. In den letzten Monaten haben wir uns zudem besonders darauf konzentriert, welch wichtige Rolle der Obstanbau beim Kampf gegen den Klimawandel spielen kann: Wenn die Verbraucher über diese Aspekte informiert werden, insbesondere in einem der heißesten und trockensten Sommer der letzten Jahrzehnte, kann sich in der Bevölkerung ein größeres Bewusstsein entwickeln, während das Engagement unserer Erzeuger beleuchtet wird, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass gutes und gesundes Obst und Gemüse auf den Tisch kommt, das überdies nachhaltig und umweltfreundlich ist.“



Für 2022 und das kommende, dritte Jahr, 2023, sind weitere Initiativen vorgesehen, die noch diesen Monat starten sollen. „So weit es die durch Covid-19 bedingten Einschränkungen erlauben“, fährt Vernocchi fort, „wird ab jetzt und in den nächsten Monaten der Fokus auf dem für diese Jahreszeit typischen Obst liegen, insbesondere Kiwi, Äpfel, Birnen und Tafeltrauben. IN&OUT wird in den Geschäften noch mehr hervortreten, ebenso wie in der Fachpresse und in den Medien im Allgemeinen.“ Nach dem Erfolg des diesjährigen Preisausschreibens ist auch für das kommende Jahr eine Fortsetzung geplant. „Wir arbeiten an einem neuen, spannenden Vorschlag, den wir in den nächsten Wochen ankündigen werden“, so Vernocchi abschließend.