Primland: Dritte Saison bei Oscar® Gold-Kiwis aus Südafrika

Foto: Primland

Der französische Kiwi-Spezialist Primland, mit Sitz im Département Les Landes, im Südwesten des Hexagons, steigt in die dritte Off Season-Kampagne seiner in Südafrika produzierten Gold-Kiwis ein, die unter der Marke Oscar® in die Regale kommen.



Die Produktion erfolgt in enger Abstimmung mit den Anbautechnikern von Primland und unter strikter Einhaltung der strengen Kriterien des Oscar® Gold-Lastenheftes. Dank dieser engen Beziehungen und des auf dem Know-how von Primland basierenden Technologietransfers ist es gelungen, die Frucht- und vor allem die Geschmacksqualität der Gold-Kiwis aus der Südlichen Hemisphäre noch zu verbessern und den Produktionskalender weiter auszudehnen.

Für die Gegensaison 2022 kündigt Primland bereits ab Mitte März eine Belieferung des Marktes mit insgesamt 45.000 Oscar® Gold-Steigen und eine Verfügbarkeit bis Ende Mai an. Die Früchte werden in einer Region angebaut, die sich aufgrund ihres Mikroklimas in besonderem Maße für den Anbau von gelben Kiwis eignet.

Eine große Herausforderung bleibt allerdings der Bereich der Logistik, da der Seetransport immer noch mit großen Problemen zu kämpfen hat.

Die jahrrunde Präsenz der Oscar® Gold-Kiwis wird sichergestellt durch die Belieferung aus Plantagen in Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und, in der Gegensaison, aus Südafrika. i.e.