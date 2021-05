Positive Bilanz für Kissabel®-Ernte in Südlicher Hemisphäre

Foto: Kissabel®

Die Apfelernte ging in der Südlichen Hemisphäre laut Kissabel® mit ausgezeichneter Fruchtfleischfarbe, mittleren Kalibern und hervorragender Qualität zu Ende. Nach der guten Saison in der Nördlichen Hemisphäre bestätigen damit auch die Partnerproduzenten in Australien, Südafrika, Neuseeland, Chile und Argentinien dieses Ergebnis.



„Die Ernte in dieser Saison erweist sich als eine der besten in den vergangenen Jahren. Sie ist einem kühleren Sommer und durchschnittlich höheren Regenmengen zu verdanken, Faktoren, die zu größeren und qualitativ höherwertigeren Früchten geführt haben. Das gilt natürlich auch für die Kissabel®“, so Rowan Little, Geschäftsführer bei Montague in Australien.

In Südafrika wurde die Blütezeit durch die kühlere Witterung hinausgezögert, dadurch wurden unerwartete Produktionsspitzen erreicht. „Die Blüte ist in diesem Jahr generell fast ein paar Wochen später als im Vorjahr eingetreten. Deshalb hat sich auch die gesamte Produktion nach hinten verlagert“, so Tanith Freeman, Produktentwicklungsmanagerin bei Dutoit (Südafrika). „Die späteren Sorten waren dann aber pünktlich, deshalb hatten wir es mit Produktionsspitzen zu tun. Die Reifezeit der einzelnen Sorten ist unterschiedlich. Rotschalige Apfelsorten eignen sich für den Boden in Südafrika am besten, während die gelb- oder orangeschaligen Sorten in der Regel schneller reifen.“

Auch in Neuseeland, Chile und Argentinien, wo die Kissabel®-Versuchsplantagen vielversprechende Ergebnisse zeigten, endete die Produktionssaison.

Paul Paynter, Geschäftsführer von Yummyfruit (Neuseeland), erklärt: „Wir sind erst im zweiten Testjahr. Die Eigenschaften einiger Sorten müssen noch überprüft werden, aber wir sind generell sehr zuversichtlich, insbesondere was die roten Sorten betrifft.“

Und Riccardo Gatti, Produktionsleiter bei Unifrutti (Chile), erklärt: „Alle Kissabel®-Sorten sehen sehr gut aus. Die rotschaligen haben eine tiefrote, glänzende Farbe, die anderen Sorten weisen eine leuchtend gelb-orange Schalenfarbe auf. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren verbesserte sich auch die Fruchtfleischfarbe.“

„Das Jahr 2021 war definitiv ein herausragendes Jahr für die Kissabel®-Sorten in der Südlichen Hemisphäre“, sagt IFORED Manager Emmanuel de Lapparent. „Mit den ersten Pflanzungen für die Vermarktung in Chile und Australien geht das IFORED-Programm zur nächsten Phase über und stützt sich dabei auf die hervorragenden Ergebnisse der vorangegangenen europäischen Kissabel®-Kampagne. Wir sind von den Aussichten begeistert!“