Peru: "Spargelanbau kann in jetziger Form kaum aufrechterhalten werden"

Foto: ExQuisine/AdobeStock

In den vergangenen fünf Jahren (von 2017 bis 2021) sind die Exporte von frischem Spargel von 23.082.591 Kartons auf 27.329.252 Kartons gestiegen. Das entspricht einem Anstieg um 18,4 % im Volumen, während der FOB-Wert um 20 % von 505.100.000 US-Dollar auf 404.048.452 US-Dollar gesunken ist, bezieht sich agraria.pe auf José Antonio Castro, Direktor des Instituts für Spargel und Gemüse (IPEH).



Der Rückgang sei auf die Schwierigkeiten zurückzuführen, die der Sektor durch die logistischen und phytosanitären Probleme sowie die starke Konkurrenz aus Mexiko erfahre. Der wichtigste Absatzmarkt sind die USA. Allerdings seien die Konkurrenz mit Mexiko groß und die Erträge am niedrigsten. Weiter entfernte Märkte mit größerem Mehrwert und besseren Umsätzen seien daher wichtig. Dafür bedürfe es aber auch besserer Nacherntetechniken und -technologien.

"Wir sind uns bewusst, dass die Konkurrenz durch andere Kulturen, die rentabler sind, zunimmt. Auch der Mangel an Arbeitskräften, die Produktionskosten, Logistik, das Alter der Felder und darüber hinaus der phytosanitäre Druck steigen. Das Spargelgeschäft ist eines der am stärksten betroffenen, und es ist unwahrscheinlich, dass es beim derzeitigen Stand der Dinge nachhaltig sein wird", wird Castro zitert.

Die Abschaffung der Begasung von Spargel für die Einfuhr in die USA wäre der Wandel, den die Branche brauche. Die Entscheidung darüber liege bei der Animal and Plant Health Inspection Service-APHIS (Pflanzenschutzbehörde des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten).

"Wir haben ein bedeutendes Geschäftsvolumen, das auf dem Markt konsolidiert ist. Es kann weiterhin problemlos abgewickelt werden, solange wir in der Lage sind, unsere Schädlinge unter Kontrolle zu halten. Wir müssen so arbeiten, wie wir es bei anderen Kulturen getan haben. Seltsamerweise tun wir das nicht bei Spargel“, erklärte IPEH-Präsident Juan José Gal'Lino. Weiter sagte er: "Wenn wir nicht in der Lage sind, einen qualitativen Sprung zu machen und eine bessere Pflanzenschutzkontrolle für Spargel zu erreichen, wird diese Kultur durch andere Früchte oder andere Kulturen ersetzt werden. Wir verfügen über das Fundament, die Erfahrung und die Anerkennung für das Produkt auf dem Markt. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird es schwierig für uns, zu überleben."