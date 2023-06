Peru: Neue Mangosorten einführen, um neue Bestimmungsorte wie Asien zu bedienen

In der Saison 2022/23 exportierte das Andenland 252.000 t Mangos, was einem Anstieg von 7,23 % entspricht, bezieht sich agraria.pe auf APEM-Geschäftsführer Juan Carlos Rivera Ortega. "Dies ist eine weitere Rekordsaison für die peruanischen Exporte von frischen Mangos. In letzter Zeit wurden für diese Frucht nur 'ON'-Saisons verzeichnet, was es ermöglicht, die Rekorde Saison für Saison zu übertreffen. Außerdem gibt es keine Produktionsschwankungen mehr", wird er zitiert.



Rivera betonte, dass der Anstieg der Exporte auf die größere Produktion von Früchten zurückzuführen sei, da in den vergangenen Jahren mehr Plantagen angelegt wurden, vor allem in den Gebieten von Olmos (Lambayeque) sowie in El Tambo und El Chira (Piura). "Eine Zählung der Plantagen ist dringend erforderlich, da die tatsächliche Zahl nicht bekannt ist. Wir schätzen, dass es derzeit 34.000 ha mit dieser Frucht gibt, aber das ist nur eine Schätzung", so Rivera. Andere Mangosorten könnten in weiteren Regionen getestet werden, aber im Falle der Kent-Mangos, die 95 % der Gesamtanbaufläche ausmachen, werden sie in den drei genannten Regionen gut angebaut. Die Sorte habe sich in Europa und den USA so gut bewährt, dass andere Länder, die mit Peru im Wettbewerb stehen, ihre Anbaumuster für andere Sorten ändern und Kent anbauen. "Es wäre falsch von uns, die Sorten zu wechseln, aber das ist Sache der Märkte“, erklärte Ortega.



"Um neue Märkte wie Asien zu bedienen, sollten wir Sorten mit roter oder gelber Schale einführen. Die grün-rote Schale der Sorte Kent wird in Asien nicht so sehr mit einem Produkt des täglichen Bedarfs assoziiert", erklärte er. Die Sorte Edward (mit gelber Schale) könnte erfolgreich sein, wenn sie Asien in gutem Zustand erreichen könnte. Aber noch würde sie den langen Transport nicht überstehen. Der Luftweg könnte eine Lösung sein, allerdings bräuchten die Früchte für die Einfuhr eine hydrothermische Behandlung, unter der die Edward-Mango zu sehr leiden könnte.



Die kommende Mango-Saison werde aufgrund der starken Regenfälle an der Nordküste des Landes, die aufgrund des Wasserüberschusses zu Stress in der Pflanze geführt haben, eine große Herausforderung darstellen. Um in den kommenden Jahren ein bedeutendes qualitatives Wachstum der Exporte zu erreichen, sei es notwendig, neue Märkte zu erschließen oder die bestehenden Märkte zu erweitern. Ortega wies darauf hin, dass die Mango für viele immer noch ein exotisches Randprodukt ist und daher nur wenig Platz in den Marktregalen einnimmt. "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, u.a. in Bezug auf Agronomie und Logistik. Bei den peruanischen Mangos gibt es große Unterschiede, manchmal sind die Mangos nicht ganz reif, andere sind überreif und haben unterschiedliche Farben. Um auf dem derzeitigen Markt wachsen zu können, müssen wir die Qualität der Früchte verbessern", schloss Ortega.