Peru exportierte 71,4 Millionen Kartons Trauben

In der Saison 2022/23 legten die Traubenausfuhren im Vergleich zur Vorjahressaison um 10,18 % auf 71,4 Mio Kartons zu. Dies bedeutet auch einen Anstieg von 24 % gegenüber der Kampagne 2020/21, in der 57,3 Mio Kartons versandt wurden, berichtet agraria.pe mit Bezug auf Provid.



Der Generaldirektor des peruanischen Verbandes der Tafeltraubenproduzenten (Provid), Alejandro Cabrera Cigarán, Provid-Generaldirektor, erklärte, dass von den Gesamtexporten 46 % in die USA, 13 % in die Niederlande, 8 % nach China, 7 % nach Mexiko und 4 % nach Kanada gingen. Insgesamt wurden 55 Märkte für peruanische Trauben anvisiert. Was den mexikanischen Markt betrifft, so sagte er, dass die Verschiffungen in der Saison 2022/23 stark zugenommen haben (+50 % im Vergleich zur vorherigen Saison), was auf die weißen kernlosen Sorten zurückzuführen ist, aber auch schwarze, rote kernlose und sogar Red Globe-Sorten wurden verschifft.



Was das Wachstum der gesamten Traubenexporte in der Saison 2022/23 angeht, so führte er aus, dass dies auf mehrere Faktoren zurückzuführen sei, darunter die größere Produktionsfläche, die um 1.000 ha zunahm. In der Kampagne 2022/23 wurden 22.164 ha registriert, was einen Anstieg von etwa 5 % gegenüber 21.100 ha in der Kampagne 2021/22 bedeutet. "Eine größere Fläche bedeutet natürlich auch eine höhere Produktivität. Hinzu kommen die zugelassenen Sorten, die es derzeit in unserem Land gibt und die im Allgemeinen höhere Erträge als die traditionellen Sorten bringen. Diese zugelassenen Sorten - deren erste Charge vor fünf oder sechs Jahren eingeführt wurde - steigern ihre Erträge bis zur Ertragsreife", sagte er.