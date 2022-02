Peru: Anbaufläche für Trauben nimmt trotz beschleunigtem Volumenwachstum nicht zu

2021 hat Senasa 20.220 ha Traubenplantagen zertifiziert, was einen leichten Rückgang von -2,5 % gegenüber den 20.747 ha von 2020 bedeutet, berichtet agraria.pe. Seit 2018 würde die Fläche 20.036 ha betragen, während das Produktionsvolumen beträchtlich steige.



Grund für das Wachstum seien neue Sorten, die eine höhere Qualität, Erträge und Preise bringen, heißt es weiter. Dies habe zudem zur Folge, dass der Fokus wieder verstärkt auf den USA und Europa und weniger auf China liege. Größte Produktionsregion sei 2021 Ica mit 9.448 ha (2020: 9.618 ha) gewesen. In Piura sind es 7.472 ha (2020: 7.548 ha). Auf beide Regionen entfallen 74 % der Anbaufläche Perus. In Lambayeque werden Trauben auf 1.503 ha (2020: 1.565 ha), in La Libertad auf 1.196 ha (2020: 1.173 ha), in Arequipa auf 400 ha (2020: 478 ha), in Ancash auf 116 ha (2020: 334 ha), in Lima auf 71 ha (2020: 18 ha) und in Moquegua auf 10 ha (keine zertifizierten Flächen im Jahr 2020) angebaut.

Redglobe war 2021 mit 4.495 ha (2020: 5.244 ha) weiterhin die wichtigste Sorte, was 47,6 % der Gesamtfläche entspricht. Allerdings sei die Fläche in den vergangenen fünf Jahren immer weiter zurückgegangen. Bei Sweet Globe sind es 3.330 ha (2020: 2.850 ha), bei Crimson Seedless 1.406 ha (2020: 1.974 ha), bei Allison 1.322 ha (2020: 1.065 ha), bei Autumn Crisp 1. 261 ha (2020: 658 ha), bei Superior Seedless 1.077 ha (2020: 1.492 ha), bei Sweet Celebration 1.021 ha (2020: 1.130 ha), bei Timpson 802 ha (2020: 626 ha), bei Jacks Salute 765 ha (2020: 718 ha) und bei anderen 4.736 ha (2020: 4.987 ha).