Packaging: Groupe Guillin übernimmt Ciesse Paper

Der französische Spezialist für Lebensmittelverpackungen mit Hauptsitz im französischen Ornans (Département Doubs) hat 90 % der Aktien des italienischen Unternehmens Ciesse Paper erworben. Wie die Gruppe mitteilt, werden die derzeitigen Geschäftsführer von Ciesse Paper, Elisa und Lorenzo Govi, mit einem Anteil von 10 % Aktionäre bleiben und operative Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen.



2021 habe Ciesse Paper einen Umsatz von 28 Mio Euro erzielt, wobei das Kerngeschäft Kartonverpackungen für O+G umfasse, die in der Nähe der lombardischen Stadt Mantua produziert würden. Für die Guillin-Gruppe sei dies eine strategische Akquisition, die der langfristigen Vision Rechnung trage, ihr Portfolio weiter zu ergänzen, um auf den Märkten das breiteste Angebot an Lebensmittelverpackungen aus unterschiedlichen Materialien bereitstellen zu können. „Wir freuen uns sehr, Ciesse Paper in unsere Gruppe zu integrieren und unseren Kunden damit den Zugang zu einem diversifizierten und multimaterialen Angebot zu ermöglichen, das in Europa einzigartig ist“, so Sophie Guillin, Generaldirektorin der Guillin-Gruppe. „Diese Übernahme entspricht voll und ganz unserer Strategie, unsere Präsenz im Obst- und Gemüsesektor in Italien und in ganz Europa auszubauen und zu stärken“, so Guillin weiter.



Und auch Ciesse Paper sieht die Entwicklung positiv: „Das gesamte Team von Ciesse Paper freut sich sehr über dieses Projekt, das den Beginn eines neuen Abenteuers für unser Unternehmen markiert. Wir schließen uns einer dynamischen Gruppe an, die dieselben Werte vertritt wie wir. Das ist eine aufregende Entwicklung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter und wir sind stolz darauf, Teil der Guillin-Gruppe zu werden“, so Elisa und Lorenzo Govi. Nun habe das Unternehmen europaweit mehr Vertriebsmöglichkeiten und könne alle Länder erreichen, auch die, in denen Ciesse zuvor weniger Präsenz hatte, teilten sie in einem Folgebericht auf Italiafruit News außerdem mit.