OTC Organics: Bio-Granatäpfel in Peru geerntet

Foto: OTC Organics

Das Sortiment wurde um das Superfood Granatapfel erweitert, wie das Unternehmen mitteilt. Im Januar wurden die ersten Früchte geerntet, mittlerweile sind sie in den Niederlanden angekommen. Da das Produkt neu im Portfolio sei, erhalte OTC Organics in dieser Saison vorläufig nur acht Container mit Granatäpfeln, die zwischen KW 7 und Ende April ankommen werden.



Ziel sei ist, in Zusammenarbeit mit Ruben Barrera und anderen bestehenden Erzeugern bis 2024 auf mehr als 20 Container zu wachsen. OTC Organics ist eine Kooperation mit dem Bio-Bauern Ruben Barrera und dem strategischen Partner Empresa AEI eingegangen. Gemeinsam haben die beiden ein Joint Venture in Peru gegründet, das eigens für OTC Organics Granatäpfel anbaut, erklärt Alexander Restrepo, Product Development Manager bei OTC Organics.



Die Bio-Betriebe von Barrera liegen in Fundo Mi Leslie und FundoAlinat in der Nähe von Casma, einer Stadt im Norden Perus. Dort werden Mangos, Avocados und Granatäpfel angebaut. Die Plantage in FundoAlinat verfüge über Grundwasser mit einen höheren Salzgehalt, was für den Anbau von Granatäpfeln sehr gut geeignet sei. „Der Betrieb ist nach BIO, GLOBALG.A.P. und GRASP zertifiziert. In enger Zusammenarbeit mit unserem Product Development Team arbeitet unser Erzeuger intensiv daran, in Zukunft ein BIO SUISSE- und ein SPRING-Zertifikat zu erreichen“, so Alexander Restrepo.



Granatäpfel seien aufgrund ihrer dicken Schale besonders gut zum Lasern geeignet, was OTC Organics in einer eigenen Laseranlage für die Kunden vornehmen kann. Zudem können die Granatäpfel in verschiedenen Klein- und Großpackungen verpackt werden.