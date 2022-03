oNLine 2022 Schaufenster Niederlande: Schlaue Lösungen im Handel

Wie organisiert man die letzte Meile im Online-Handel? Warum läuft Convenience in den Niederlanden besser als in Deutschland? Kann man mit urbanen Anbaukonzepten Millionen Menschen ernähren? Was erwartet der LEH in Zukunft? Wie kann Digitalisierung zu noch sichereren und schnelleren Lieferungen von Ultrafrische führen? Antworten darauf liefert der digitale Kongress oNLine 2022 Schaufenster Niederlande am 17. (14 bis 17 Uhr) und 18. März (10 bis 13 Uhr).



Diese wichtigen Themen der Zukunft sollten Fachleute der Branche wissen, um Konsumenten gut informieren zu können. Wer im Schnelldurchlauf wissen will, was im Land der Gärtner und Händler hinterm Deich passiert, sollte unbedingt beim neuen oNLine-Kongress dabei sein. Im kompakten Programm werden die neuesten Trends und Innovationen aus den Niederlanden präsentiert, moderiert von Drs. Jochem Wolthuis und Kaasten Reh vom Fruchthandel Magazin. Mit dabei sind u.a. GroentenFruit Huis, NL Ministerium, Corvus Drones, FoodTec Group, Koppert Cress, Nature’s Pride, OneThird, Picnic, Priva, Rijk Zwaan, Priva, Simacan und Wageningen University/Infarm. Sie behandeln Themen wie: urbane Anbaukonzepte, smarte Belieferung in der letzten Meile, Konzepte für längere Haltbarkeit im Regal, Dronen mit grünem Daumen, tränenfreie Zwiebeln, Erdbeerroboter, Fresh Convenience und bodenständige Bio-Produkte.



Peter Vermeij, Agrarbotschaftsrat der Niederlande in Berlin, wird den Kongress eröffnen: „In den kommenden Jahren werden wir stark in die nachhaltige Landwirtschaft und eine robuste natürliche Umwelt investieren, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.“ Marktanalyst Wilco van den Berg teilt aktuelle Zahlen und Fakten zum deutsch-niederländischen Fruchthandel. Jochem Wolthuis



