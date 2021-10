Österreich: Rewe-Partner startet Lieferdienst in Wien

Das Berliner Start-up Flink, an dem Rewe beteiligt ist, verspricht Lebensmittellieferungen nun auch in der österreichischen Bundeshauptstadt innerhalb von zehn Minuten, berichtet das LEH-Magazin Cash. Die Jagd nach Geschwindigkeitsrekorden gehe weiter: Nachdem Jokr im Juli 2021 mit Lebensmittellieferungen innerhalb von 15 Minuten in Wien an den Start ging, folge nun Flink mit zugesagten 10 Minuten.



„Egal, was Du gerade brauchst: Wir liefern Dir Deine Lebensmittel inklusive frischem Obst und Gemüse in höchster Qualität direkt nach Hause. Innerhalb von 10 Minuten und zu Supermarkt-Preisen", zitiert Cash das Versprechen des Unternehmens, das nach Deutschland, den Niederlanden und Frankreich seit der 41. KW im Wiener Stadtteil Hietzing aktiv ist. Die Leitung der Österreich-Expansion liegt, so das Magazin, in den Händen von Severin Wiesbauer. Zum Start von Flink in Österreich umfasst das Sortiment 2.100 Produkte des täglichen Bedarfs wie z.B. regionale produzierter Häuptlsalat für 0,99 Euro. Die Eigenmarken zeigten, dass Flink so wie in Deutschland auch in Österreich mit Rewe in Sachen Warenbeschaffung zusammenarbeitet, heißt es. Im Juni 2021 wurde bekannt gegeben, dass sich Rewe zudem an dem von Oliver Merkel, Julian Dames und Christoph Cordes im Dezember 2020 gegründeten Start-up finanziell beteiligt.