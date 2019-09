Österreich: Dürre verursacht Schäden in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro

"Mittlerweile vergeht kaum noch ein Jahr ohne großflächige Dürreschäden in der Landwirtschaft. Die vergangenen Jahre und insbesondere 2018 sind noch in leidvoller Erinnerung. So entstand in den vergangenen sechs Jahren in der Landwirtschaft aufgrund der Dürre ein Gesamtschaden in Höhe einer Dreiviertelmilliarde Euro. 2019 kommen noch mehr als 100 Mio Euro aufgrund der Trockenheit hinzu", so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, in einer ersten Bilanz.



In Summe mit den anderen Wetterextremen Hagel und Überschwemmung betrage der Gesamtschaden 2019 durch Ernteausfälle mehr als 150 Mio Euro. Das zeige, dass der Klimawandel mit all seinen Facetten längst bei uns angekommen ist und vor allem in der Landwirtschaft seine Spuren hinterlässt. Mehr als 70 % der Agrarflächen seien bereits gegen Hagel, Dürre, Überschwemmung, Frost etc. versichert.

Der Sommer 2019 war der zweitwärmste in der langjährigen Messgeschichte Österreichs. Besonders hervorzuheben sei der Juni, der als wärmster, sonnigster und trockenster in die 253-jährige Messgeschichte eingeht. Ein Blick auf die Niederschlagskarte zeigt, dass es in einigen Regionen viel zu trocken war, besonders in Teilen von Niederösterreich und Oberösterreich, regional in den westlichen Bundesländern sowie in Oberkärnten, im oberen Murtal, Mittel- und Nordburgenland.