Österreich: AMA sieht Versorgung mit O+G trotz einiger Vorratskäufe gesichert

Foto: AMA

Covid-19 bedingte Schutzmaßnahmen und Beschränkungen an den Außengrenzen bringen das engmaschige Handelsgeflecht und die gut organisierten Lieferketten ins Stocken, so die österreichische Agrar Markt Austria (AMA). Die Kapazitäten der Betriebe in den Erzeugerländern wie Italien oder Spanien würden durch den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand und andere Maßnahmen, sowohl bei der Ernte, als auch in den Packhäusern, zunehmend limitiert.



Internationale Speditionen hätten, trotz massiver Auftragslage, große Probleme kostendeckend zu fahren. Die sonst üblichen und wichtigen Rückfrachten von Österreich nach Spanien, Italien oder in andere Länder fehlen, heißt es in dem Lagebericht der AMA weiter. Teilweise hohe Transportaufschläge seien die Folge, welche Produktverteuerungen nach sich ziehen könnten. Schiffsware wie Bananen, Ananas und Co. kommen laut AMA nach wie vor planmäßig an und wird gelöscht. Bei Flugware könnte es durch den Shutdown der Flughäfen eng werden. Dies betrifft allerdings in erster Linie hochpreisige Nischenprodukte wie Flugmangos und andere Obst- oder Gemüseexoten. In niedergelassenen Filialen der Handelsketten wird dieser Tage ersichtlich, dass das Angebot mit der zuletzt überbordenden Nachfrage im Frischesegment nicht immer Schritt halten kann. Umso offensichtlicher wird es, welchen bedeutenden Wert die nationale bzw. regionale Produktion und Versorgung darstellt, heißt es.



Durch ansprechende Ernten 2019 und gut ausgestattete Strukturen sieht AMA die Versorgung sowohl bei österreichischem Lagerobst, wie Tafeläpfeln, als auch bei Lager- und Wintergemüse (Karotten, Zwiebeln, Kraut, Kohl etc.), trotz massiver Zugriffe, gesichert. Durch das Wegfallen von Gastronomie und Großküchen als Abnehmer verblieben entsprechende Mengen, auch und im Besonderen von Speisekartoffeln, dem Handel und stünden Haushalten zusätzlich zur Verfügung. Am Gemüsesektor habe die heimische Saison bereits begonnen. Gurken, Paprika, Tomaten, Melanzani, Kopfsalat und in wenigen Wochen Jungzwiebel und Frühkarotten und nicht zuletzt frischer Spargel würden, günstiges Wetter vorausgesetzt, das Angebot bereichern und die Versorgung mit Frischeprodukten zusätzlich sichern. Allerdings nur, so die AMA, wenn genug mithelfen. Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist in der Obst- und Gemüseproduktion im hohen Maße der limitierende Faktor.